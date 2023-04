heise+ Update vom 14. April 2023: Lesetipps fürs Wochenende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit Monaten gibt es in der Tech- und IT-Welt (aber auch weit darüber hinaus) ein dominierendes Thema: ChatGPT. Der von OpenAI entwickelte Chatbot ist der am schnellsten wachsende Internetdienst aller Zeiten. Der Durchbruch kam gefühlt über Nacht – aber dahinter steht jahrzehntelange Forschung. Wir haben die Entwicklung nachvollzogen und in unserer großen Analyse aufbereitet.

Lesen Sie auch Generative KI: Die Geschichte hinter ChatGPT MIT Technology Review

Während ChatGPT und seine Artverwandten also gerade so richtig im Mainstream Einzug halten, ist diese Entwicklung bei Smartphones mittlerweile Jahre her. Umso mehr sind es jetzt die exotischen Handys, die Abwechslung in den Markt bringen; beispielsweise Modelle mit Doppeldisplay oder einem winzigen Gehäuse. Im Test mussten sie ihre Qualitäten unter Beweis stellen.