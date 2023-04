heise+ Update vom 21. April 2023: Lesetipps fürs Wochenende

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

hiesige IT-Systeme sind oft unsicher. Das belegen neben Statistiken zunehmender erfolgreicher Angriffe auch die Meinungen von Fachleuten. Und das gilt sowohl für die freie Wirtschaft als auch für die Verwaltung. Das liegt nicht zuletzt am fehlenden Fachpersonal, aber auch an mangelhaftem Wissen in der Breite. Der Fachkräftemangel in der IT-Sicherheit hat also direkte Auswirkungen auf die Sicherheit der Infrastruktur. Ein Gespräch mit Manuel Atug, Head of Business Development bei der HiSolutions AG und Berater der AG Kritis, über die aktuelle Lage und Gegenmaßnahmen.

Der aktuelle Stand und der Bedarf sind analysiert, doch wie sehen die weitergehenden Lösungen aus? Wie kommen mehr Menschen in die Branche? Eine Karriere in der IT-Sicherheit ist ja durchaus verlockend: Neben recht hohen Gehältern und großer Jobsicherheit lockt viele die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem dynamischen IT-Sicherheitsumfeld. Der Einstieg in die Branche ist jedoch nicht trivial, den einen vorgezeichneten Berufsweg gibt es nicht. Zudem findet man im Internet teilweise widersprüchliche Informationen zum bestmöglichen Start der eigenen Securitykarriere. Ein Überblick der Ausbildungswege.