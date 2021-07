heise devSec: Luca-App und mehr – das Programm für Herbst ist online

Die heise devSec findet dieses Jahr am 5. und 6. Oktober online statt. Die Konferenz geht nach drei ausverkauften Präsenzveranstaltungen von 2017 bis 2019 und einer gut besuchten Online-Konferenz 2020 in die fünfte Runde. Erneut lautet das Motto "Sichere Software beginnt vor der ersten Zeile Code". Die heise devSec richtet sich an IT-Profis, die das Thema Security im Blick haben und sich den damit verbundenen Herausforderungen stellen müssen.

Die Veranstalter heise Developer, heise Security, iX und dpunkt.verlag haben nun das Programm für die Onlinekonferenz veröffentlicht. Zu den Themen der insgesamt 24 Vorträge gehören:

Container hinter Schloss und Riegel

Verschlüsseln in der Praxis [-- ] entschlüsselt

Agile Sicherheitsmodelle und -prozesse in der Zukunft

Keycloak als zentrales SSO und Identity & Access Management System im Unternehmen

(Irreparable) Datenschutz-Fehler vermeiden

Vier zusätzliche Workshops

Als Keynote-Sprecherin konnten die Veranstalter Bianca Kastl gewinnen, die sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den Sicherheitsmängeln der Luca-App auseinandergesetzt hat.

Tickets für die heise devSec sind bis zum 13. September zum Frühbucherpreis von 499 Euro erhältlich (alle Preise zzgl. 19 % MwSt.). Sie enthalten neben dem Live-Stream unbegrenzten Zugriff auf alle Videos im Nachgang der Konferenz.

Die Workshops zu den Themen "Java Security Sins", "Web Application Security – ein Crashkurs", "Hands-on Threat Modeling" und "Authentifizierung einfach und sicher gemacht mit Keycloak" kosten jeweils 449 Euro. Wer über den Verlauf der heise devSec informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag lautet dieses Jahr #devSec21.

(rme)