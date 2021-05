heise devSec: Jetzt noch Vortrag für die Konferenz im Herbst einreichen

Die heise devSec findet dieses Jahr am 5. und 6. Oktober online oder hybrid statt. Die Konferenz geht nach drei ausverkauften Präsenzveranstaltungen von 2017 bis 2019 und einer gut besuchten Online-Konferenz 2020 in die fünfte Runde. Erneut lautet das Motto "Sichere Software beginnt vor der ersten Zeile Code". Die heise devSec richtet sich an IT-Profis, die das Thema Security im Blick haben und sich den damit verbundenen Herausforderungen stellen müssen.

Vor allem Softwareentwicklerinnen und -architekten, Projektleiter und Teamleiterinnen sowie Sicherheits- und Qualitätsbeauftrage nehmen an der heise devSec teil. Im Call for Proposals suchen die Veranstalter heise Developer, heise Security, iX und dpunkt.verlag noch bis zum 4. Juni Vorträge und Workshops unter anderem zu folgenden Themen:

Entwurf und sichere Architekturen

Angriffsszenarien und Bedrohungsanalyse

Programmiersprachen und Tools für sicherheitskritische Projekte

Security by Design, Security Engineering

Kryptografie und ihre korrekte Nutzung

Risikobewertung und risikoorientierte Testplanung

Thementage zu DevSecOps und Web-Application-Security

Neben der regulären Herbstkonferenz finden dieses Jahr drei Thementage im Frühling und Sommer statt. Nach dem erfolgreichen Start mit dem Krypto-Tag am 16. April steht am 29. Juni das Thema DevSecOps im Fokus und am 1. Juli dreht sich alles um Security für Webapplikationen.

Noch bis zum 15. Juni (DevSecOps-Tag) beziehungsweise 17. Juni (Web-Application-Security-Tag) gilt für die Konferenztickets der Frühbucherpreis von je 249 Euro plus Mehrwertsteuer. Kombitickets für beide Tage sind für 449,- Euro plus Mehrwertsteuer erhältlich.

Wer über den Verlauf der heise devSec informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen – der Hashtag lautet dieses Jahr #devSec21.

(rme)