heise devSec: Längerer Frühbucherrabatt für Tage zu DevSecOps und Webentwicklung

Die heise devSec bietet dieses Jahr neben der regulären Konferenz am 5. und 6. Oktober drei zusätzliche Thementage im Frühjahr an. Nach dem erfolgreichen Start mit dem Krypto-Tag am 16. April steht am 29. Juni das Thema DevSecOps im Fokus, und am 1. Juli dreht sich alles um Security für Webapplikationen. Für beide Tage gilt der Frühbucherrabatt nun noch eine Woche länger, und im Paket vergünstigt sich der Preis zusätzlich.

Abgesicherte Pipeline

DevSecOps berücksichtigt die Sicherheit der Software von Anfang an und fügt Security-Prozesse automatisiert in die Pipeline ein. Die Konzepte und Werkzeuge zum Umsetzen von DevSecOps behandelt der Thementag der heise DevSec am 29. Juni in acht Vorträgen, darunter:

DevSecOps - Vom Unikum zur gut geölten Maschine

Secure Architecture

DevSecOps für Cloud Native und Infrastructure as Code

Open Policy Agent – das Cloud-Compliance-Allzweckwerkzeug

Mehr als OWASP Top 10

Die Absicherung gegen die in der OWASP Top 10 aufgeführten Schwachstellen ist lediglich das Pflichtprogramm für Webentwickler. Die Kür bedeutet, auf unbekannte Angriffe vorbereitet zu sein und die eigene Infrastruktur nach allen Seiten abzusichern. Am 1. Juli bietet der dritte Thementag der heise devSec Vorträge unter anderem zu

Content Security Policies: Lessons Learned

Schwachstelle Paketmanager: NPM und Co. sicher nutzen

Mutation XSS als gefährliche Variation von Cross-Site-Scripting

OAuth richtig einsetzen

Mit der Verlängerung sind bis zum 24. Juni Tickets zu den Thementagen zum Frühbucherpreis von je 249 Euro plus Mehrwertsteuer erhältlich. Mitglieder von heise Security Pro erhalten die Tickets zu einem Nettopreis von 199 Euro. Die Kombitickets für beide Thementage sind bis zum Frühbucherende für 449,- Euro plus Mehrwertsteuer erhältlich.

