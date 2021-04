heise+ live ab 17 Uhr: Wir beantworten Ihre Fragen zum Hackintosh

MacBooks und Macs sind teuer – und in der Schublade liegen im Idealfall noch nicht mehr benötigte Komponenten oder ein altes Notebook: Was liegt also näher, als macOS einfach auf Hardware zu installieren, die nicht von Apple stammt? Das spart Geld und schont die Umwelt, kommen Sie doch um einen Neukauf herum. Was einfach klingt, ist in der Praxis aber an verschiedene Voraussetzung geknüpft. Welche das sind und andere Fragen wollen wir mit Ihnen und euch live besprechen.

Vor allem beim mobilen Hackintosh auf Basis eines ausrangierten Windows- oder Linux-Notebooks sind die Hürden hoch. Anders als beim Desktop-Hackintosh lassen sich bestimmte Komponenten nicht oder nur in wenigen Fällen austauschen. Das führt zu teils unerwarteten Einschränkungen. Aber auch beim Desktop-Hackintosh müssen Sie einiges beachten. Die Mühe kann sich aber lohnen, schließlich lässt sich macOS so auch auf einem Ryzen 5000 im Zusammenspiel mit einer Radeon-Grafikkarte betreiben. Aber auch die Frage, wie sich ein bereits bestehenden Hackintosh aufrüsten lässt, stellt sich. Vor allem dann, wenn es um eine schnellere Grafikkarte geht.

Genau das richtige Thema für unser Format heise+ live: Wir beantworten Ihre Fragen zu unseren Fachartikeln rund um den Hackintosh bei heise+ und freuen uns auf Ihre Erfahrungen und Anregungen.

Diesmal mit dabei sind Alexander Spier (@MutantHappy), Michael Wieczorek (@avavii) und Patrick Bellmer (@p_bellmer).

