heise+ live ab 17 Uhr: Wir beantworten Ihre Fragen zum Krypto-Mining

Hohe Kurse für Bitcoin, Ether und andere Kryptowährungen wecken das Interesse am Geldverdienen im Schlaf. Der PC – in erster Linie die Grafikkarte – arbeitet und die Ausbeute landet in der Wallet. Was nach geringem Aufwand klingt, erfordert im Vorfeld jedoch eine sorgfältige Planung. Was es zu berücksichtigen gilt, wollen wir mit Ihnen und euch live besprechen – und Fragen direkt beantworten.

Denn neben der optimalen Hardware gilt es auch den richtigen Aufbewahrungsort zu finden. Nicht wenige haben ihre Bitcoins in Wallets gespeichert, auf die sie dank verlorener Zugangsdaten keinen Zugriff mehr haben. Warum also nicht einen Raspberry Pi in eine Wallet verwandeln? Zu klären ist aber auch, bei welcher Kryptowährung sich das Mining lohnt. Eine Anlaufstelle ist der Guide zum Schürfen von Ether. Wer seinen Ertrag am Ende nicht sammeln, sondern lieber ausgeben will, kann mit Ether und Bitcoin vielleicht schon bald im Internet bezahlen.

Genau das richtige Thema für unser Format heise+ live: Wir beantworten Ihre Fragen zu unseren Fachartikeln rund um Krypto-Mining bei heise+ und freuen uns auf Erfahrungen und Anregungen.

Live ab 17 Uhr, Fragen im Chat

Diesmal mit dabei sind Alexander Spier (@MutantHappy), Mark Mantel, Martin Fischer (@martin_fischer) und Patrick Bellmer (@p_bellmer), die sich mit den technischen Aspekten und dem Einsatz im Alltag beschäftigt haben.

Ihre Fragen für das Krypto-Mining-AMA können Sie während der Live-Sendung direkt im Chat stellen. Wir greifen darüber hinaus auch Fragen aus dem Forum auf, wenn es die Zeit erlaubt. Um die Übersicht zu bewahren, stellen Sie diese gerne hier unter der Meldung.

Gefällt Ihnen das Format und möchten mehr davon? Passt die Uhrzeit oder wäre eine andere besser? Feedback zu unserem Livestream gerne unter dem Video oder hier im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Meinung.

(pbe)