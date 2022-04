heise meets… Größtes Digital Art Museum in Europa

Bei einem Besuch 2016 in der Ausstellung "Code Live" in Frankreich, reifte die Überzeugung, dass Kunst an einer neuen Schwelle steht, und das wollte Lars Hinrichs, Gründer von Xing und Entrepreneur, aufgrund seiner eigenen Überwältigung beim Besuch der Ausstellung, möglichst vielen Menschen zugänglich machen. Es folgten danach weitere Besuche u.a. in der teamLab Borderless Ausstellung in Tokio.

Kunst des 21. Jahrhunderts basiert auf Daten und Informationen. Die Digitalisierung verschiebt die Grenzen der Kunst. Analoge und digitale Realitäten verschmelzen und eröffnen neue Möglichkeiten, Räume für Kunst zu schaffen. Kunst wird nicht nur konsumiert, sondern verschmilzt im Austausch zwischen Betrachter und Kunstwerk.

Wer macht was, wie und wo

Das 2001 als Pioniere der Digitalen Kunst gegründete internationale Künstlerkollektiv teamLab, und die Ausstellung Borderless in Tokio, besteht aus 700 unterschiedlichen Künstlern (Programmierer, grafische Gestalter und vieles mehr). Als erste permanente teamLab Ausstellung in Europa wird Borderless nun speziell kuratiert nach Hamburg kommen. Das Digital Art Museum unterscheidet sich von anderen digitalen Museen wie etwa dem ZKM in Karlsruhe dadurch, dass die geschaffenen Kunstwerke mehrdimensional und multisensorisch sind, dadurch werden sie, von jedem Besucher unterschiedlich wahrgenommen.

Es gibt keine VR/AR Brillen, um die Kunst zu erleben und keine Avatare, sondern es handelt sich um echte Objekte, die mit echten Menschen kommunizieren. Es ist auch keine digitale Panini Bildsammlung wie etwa NFTs. "Durch invasive Kunst wird jeder Besucher Teil der Kunst und die Distanz zwischen Besucher und Kunst wird aufgelöst", so Lars Hinrichs. Bei jedem Besuch erlebt der Betrachter die Kunst neu, jedes Mal wird es ein neues Kunsterlebnis.

Menschen werden Teil der Kunst. "So können zum Beispiel Kinder Fische mit Papier und Buntstiften malen und diese Fische werden Teil des Kunstwerkes und schwimmen mit anderen Fischen in der Projektion", sagt Lars Hinrichs. "Anfassen und fotografieren ist ausdrücklich erwünscht", so Hinrichs. Das Museum ist für jede Altersgruppe erlebbar und es stellt damit ein neues Kunsterlebnis und eine neue Ära für Kunstliebhaber dar.

Lars Hinrichs, Gründer von Xing und Entrepreneur, erklärt: "Bei immersiver Kunst, wird jeder Besucher Teil der Kunst."

"Menschen kommen immer mit einem riesigen Lächeln wieder raus. So etwas habe ich vorher noch nie erlebt", dieses Erlebnis hat Lars Hinrichs inspiriert, ein solches Museum auch in seiner Heimatstadt Hamburg zu bauen.

Die Eröffnung des Museums ist für 2024 geplant. Bereits heute können Tickets gebucht werden, Frühbuchende erhalten die Garantie, dass sie zu den Besuchern der ersten zwei Monate gehören. Erste Eindrücke des Museums sind bereits jetzt auf YouTube sichtbar. Erleben Sie den Spaziergang mit Vögeln aus 10 Meter hohen Projektionswänden und die 7.000 qm Ausstellungsfläche des Museums selbst. Ein neues Kunsterlebnis und eine neue Ära für Kunstliebhaber eröffnet damit ab 2024 erstmalig und einzigartig für Europa in Hamburg.

(bme)