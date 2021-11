heise meets…Industrie 4.0 – 10 Jahre danach

Das in Deutschland geschaffene Konzept "Industrie 4.0" ist in den letzten 10 Jahren eine internationale Brand geworden und hat den Begriff "Made in Germany" gefördert. Aber wo stehen wir tatsächlich bei einem immer stärker werdenden internationalen Wettbewerb?

Die Marktbegleiter werden extrem professionell und Deutschland gerät beim Aufbau von Industrie 4.0 immer mehr unter Druck. Dr. Philipp Ramin nennt als einen der Gründe "Deutschland muss kundenzentrierter werden". In jeder Branche gibt es zwischenzeitlich Unternehmen, die sich hervorragend im Sinne von Industrie 4.0 aufgestellt haben. "Leider haben wir aber immer noch zu viele Unternehmen, die nur an den Symptomen kratzen und nicht die eigentlichen Probleme hinterfragen, damit es zu echten Veränderungen kommt", so die Meinung von Dr. Philipp Ramin – CEO des Innovationszentrum für Industrie 4.0.

Dr. Phillipp Ramin, Gründer und Geschäftsführer Innovationszentrum Industrie 4.0

Viele Unternehmen eint zwar, dass sie den Willen haben, etwas zu verändern. Es besteht jedoch eine Diskrepanz zwischen dem was "sie möchten" und dem, was sie bereit sind zu geben. Prozesse, Führungsorganisation, weniger Silos, Unternehmenskultur usw. – bei diesen Aspekten des Wandlungsprozesses tut sich die Wirtschaft nach wie vor schwer. Es dürfen dabei nicht nur die neuen technischen Möglichkeiten betrachtet werden, sondern auch der Mitarbeiter ist mehr als nur ein Hygienefaktor.

Im "Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung" haben 48 Unternehmen Ihre Erfahrungen und Best Practices in den Bereichen Transformation, Digitale Kompetenz und zur Zukunft des Lernens zusammengetragen. Nach Aussage von Dr. Philipp Ramin gibt es kaum Literatur zu dem Thema und das Handbuch soll wichtige Erfahrungen teilen und ein Handwerkszeug für Veränderung darstellen. Das Handbuch zeigt u.a., dass Menschen im Unternehmen wertstiftend eingesetzt werden müssen. Oftmals bildet das mittlere Management einen Flaschenhals im Veränderungsprozess. Zudem fehlen neue Anreizsysteme und angepasste KPI´s.

Im Umfeld von Industrie 4.0, stehen Milliarden von Fördergeldern zur Verfügung. Helfen diese beim Digitalisierungsprozess? "Apple, Alibaba, Google und andere große Unternehmen sind nicht mit Fördergeldern aufgebaut worden. Der Erfolg kommt nur vor allem eine unternehmerische Geisteshaltung", sagt Dr. Philipp Ramin.

(kbe)