heise meets …Mobilität von morgen – wie mobil können wir werden?

Stefan Imme, Chief Digital Officer bei Volkswagen Financial Services, vertritt im Podcast "heise meets ... Der Entscheider-Talk" die Meinung, dass "wir ständig hinterfragen müssen, was verbessert werden kann. Wir stehen vor fundamentalen Umbrüchen, auch bei Volkswagen Financial Services. Alle müssen aus der Wohlfühlzone raus. Stillstand ist nicht die Lösung. Der Spruch 'Früher war alles besser' muss heute heißen 'Morgen wird alles besser'".

Mobilität ist all das, was Menschen von A nach B bringt. Dabei ist laut Imme aber nicht nur das Transportmittel gemeint, sondern ganzheitlich der gesamte Prozess um die Nutzbarkeit von Autos, Motorrädern oder Fahrrädern. Finanzierung, Leasing, Anmeldung, Versicherung, Tanken, Laden, Parken, Identitäten usw. – alles aus einer Hand.

Stefan Imme, Chief Digital Officer bei Volkswagen Financial Services

Andere Regionen wie etwa Skandinavien, Asien oder die USA sind weiter und haben bereits jetzt eine höhere digitale Akzeptanz. Volkswagen Financial Services arbeitet derzeit in Deutschland an den ersten Pilotprojekten wie zum Beispiel digitaler Kfz-Zulassung oder digitale Identitäten mit.

Mobilität rund ums Auto muss besser verfügbar werden

Das Auto als liebstes Kind der Deutschen durchläuft gerade einen Veränderungsprozess. Das Auto muss nicht mehr zwingend gekauft werden. Leasing und Mietangebote sind schon seit Jahren beliebt. Nun kommt ein neues Angebot dazu wie etwa das Auto-Abo. Der Nutzer bekommt alles im Paket und muss sich um nichts mehr selbst kümmern. Durch eine regelmäßige Nutzungsgebühr kann er das Auto seiner Wahl nutzen und entscheidet wie lange.

"Die neue Herausforderung für den Nutzer und Anbieter ist Flexibilität", meint Imme dazu. Je nach Anforderung, finanziellen Mitteln oder Veränderungswillen schließen Nutzer ihren persönlichen Abo-Vertrag für ein Auto ab. Um Anmeldung, Versicherung, TÜV, Wartung usw. muss sich der Nutzer nicht mehr kümmern. Diese Dienstleistung übernimmt der Finanzdienstleister.

Das Auto-Abo erlaubt zudem den schnelleren Wechsel zur E-Mobilität. "Bei der E-Mobilität wird wie beim Smartphone sein: erst Skepsis, heute nicht mehr wegzudenken", ist sich Imme sicher. Perspektivisch lässt sich festhalten, dass Flexibilisierung und Digitalisierung bei der Mobilität zunehmen wird: weniger Besitz, mehr Nutzung. Und damit wird das E-Auto schneller kommen, als die meisten glauben. (jk)