heise meets ... Wo bleibt der Mensch im digitalen Marketing?

Im Gespräch mit Dr. Ralf Strauss, u.a. Präsident des Deutschen Marketingverbandes bespricht Gisela Strnad in der vierten Ausgabe des Podcasts "heise meets ... Der Entscheider-Talk", wie sich Marketing verändert hat und was noch zu erwarten ist. Welche Rolle hat der Marketier in einem digitalisierten Marketing?

Dr. Ralf Strauss, Managing-Partner Marketing Tech Lab GmbH, Präsident des Deutschen Marketing-Verbandes und Chairmann of the Board European Markteting Confederation

Marketing hat sich in den vergangenen Jahren durch die Digitalisierung verändert. Damit geht einher, das sich auch das Berufsbild des Marketiers und des Chief Marketing Officers (CMO) verändert. Methoden, Tools und der Marketingmix werden immer wichtiger. Dr. Ralf Strauss erläutert, dass "die bekannten Herausforderungen im Marketing bleiben, wir sprechen hier von keiner 'Oder'- sondern von einer 'Und'-Verbindung. Damit haben Marketingabteilungen immer mehr Arbeit zu bewältigen, die Aufgaben werden feingranularer und immer mehr interne Prozessen müssen dieses aussteuern".

Die Digitalisierung kommt mit Macht in den Marketingabteilungen der großen und kleinen Unternehmen an. Bislang war das Marketing immer noch zurückhaltend, was den Einsatz von Tools betrifft. Derzeit gibt es mehr als 10.000 verschiedener Marketingtools am Markt. Den Überblick zu behalten ist schwierig und nur mit einer Strategie für das eigene Unternehmen zu bewältigen. Ein ersten Schritt könnte sein, eine Data-Driven-Marketingstrategie für sein Unternehmen zu definieren. Die crossfunktionale Zusammenarbeit mit der hausinternen IT-Abteilung spielt dabei eine immer wichtige Rolle. Laut Strauss müssen "interne Prozesse effizienter werden, und externe Maßnahmen feingranularer ausgesteuert und individualisierter angeboten werden." Hierbei gibt es keinen gravierenden Unterschied zwischen Mittelstand und Großkonzerne, ebenso nicht zwischen B2B und B2C.

Jedoch verlieren die bekannten Maßnahmen aus dem Marketingmix nicht an Bedeutung; der Bedarf an persönlichem Austausch ist riesig. Lediglich auf große Massenveranstaltungen werden wir in Zukunft wohl verzichten müssen.

Frühere Episoden

In der dritten Ausgabe des Podcasts "heise meets ... Der Entscheider-Talk" spricht GiseIa Strnad mit Helge-Karsten Lauterbach, Group CIO bei Bilfinger und Geschäftsführer der Bilfinger Global IT Group, wie sich die Rolle des "Chief Information Officer" während der Pandemie verändert hat und wie wichtig dabei fundiertes IT-Wissen war und ist.

In der zweiten Episode des Podcasts "heise meets ... Der Entscheider-Talk" sprach Gisela Strnad mit Tobias Lohmann über die Herausforderung, wichtiges Zukunftswissen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu vermitteln. Tobias Lohmann ist Geschäftsführer des Bildungswerkes der Niedersächsischen Wirtschaft (BNW).

In der ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts "heise meets …" sprach Gisela Strnad mit Dr. Oliver Grün über das Thema digitale Souveränität und wie dieses Thema aus der Sicht von sechs IT-Verbänden und -Organisationen (BITMI, eco, BVMW, Breko, Gesellschaft für Informatik und KI Bundesverband) verstanden wird.

