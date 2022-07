heise scheitert in "Cuphead: The Delicious Last Course" live ab 18 Uhr

Ron Gilbert dürfte neidisch werden, ob der einheitlich entzückten Meinungen und Äußerungen über den Artstyle von "Cuphead: The Delicious Last Course". Während der Comic-Stil des kommenden "Return to Monkey Island" die Geister spaltet, ist man sich bezüglich "Cuphead" seit dessen Erscheinen 2017 einig: Dieser Plattformer sieht wunderschön aus. Der Artstyle der 30er-Jahre-Comics ist perfekt getroffen.

Das Studio MDHR hat sich mit der Erweiterung "The Delicious Last Course" (DLC) viel Zeit gelassen. Seit der Ankündigung 2018 sind vier Jahre vergangen, "Gut Ding will Weile haben". Das Warten hat sich aber gelohnt.

Die dritte Tasse

Neben einem neuen spielbaren Charakter mit dem Namen Chalice gibt es sieben neue Bosse und eine große neue Oberwelt mit vielen unterschiedlichen Biomen. Chalice steuert sich deutlich anders als die beiden Helden des Hauptspiels Cuphead und Mugman. Sie hat einen weiteren Lebenspunkt, Doppelsprung und kann auf individuelle Spezialfähigkeiten zugreifen. Alle Features des DLC werden nach dem Erreichen der zweiten Welt auch für das Hauptspiel freigeschaltet. Wer sich "Cuphead" also bis heute aufgespart hat, bekommt ein runderneuertes Grundspiel direkt dazu.

Videojournalist Michael Wieczorek wird am Abend zuerst "Cuphead" generell erklären und den Weg in den DLC zeigen, damit alle Neuerungen leichter zu erkennen sind. Auf diese Weise dürften sich Spoiler außerdem in Grenzen halten. Im DLC werden wir die Bosse im eingeschränkten Modus vorstellen, sodass ihre finalen Formen eine Überraschung bleiben. Das Hauptspiel zeigen wir bis zur zweiten von vier Welten.

Schwer wie Elden Ring

Offen bleibt allerdings, wie lange das Unterfangen dauern wird. Michael hat den DLC noch nicht Probe gespielt, um die Erfahrung am Abend frisch zu halten. Auch der Weg bis in den DLC könnte dauern, falls der sehr hohe Schwierigkeitsgrad die Fingerkuppen verkrampfen lässt. An fehlender Geduld sollte das heutige "heise spielt" jedenfalls nicht scheitern. Die hat Michael ja bereits in seinem 7-Stunden-Stream zu "Elden Ring" bewiesen. Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung im Chat.

Der Livestream beginnt am Donnerstag, den 7. Juli 2022, um 18 Uhr und kann auf Youtube über das eingebettete Video im Artikel oder über Twitch angesehen werden.

"Cuphead" und der DLC sind für Windows und Mac OS erhältlich. Die Version von GOG.com haben wir auch unter Linux problemlos zum Laufen gebracht. Die Mac-OS-Fassung läuft auch auf M1-, und M2-Macs. Alle Versionen spielen sich am besten mit einem Gamepad. Das Hauptspiel ist 3.3 GByte groß, der DLC weitere 1.7 GByte. Das Spiel ist ebenfalls für die aktuellen Xbox-One, und Xbox-Series-Konsolen, Playstation 4 und 5 sowie die Nintendo Switch erschienen.

Immer live

"heise spielt" ist das Livestream-Format für PC- und Videospiele auf heise online. Michael Wieczorek (@avavii) widmet sich entweder aktuellen Neuerscheinungen, großen Updates für wichtige Spiele oder Retro-Klassikern, die vielleicht Geburtstag feiern.

Über diesen Einladungs-Link geht es zum Discord-Server von heise online. Dort werden aktuelle Ereignisse aus der IT-Welt diskutiert und es wird über die kommenden Spiele und "heise spielt"-Streams entschieden.

(wie)