heise spielt "Amiga 500" live ab 12 Uhr: Neue, alte Retro-Freundin

"Die haben den Amiga geschrumpft!" Wenn ein Redaktionsbüro urplötzlich einer Pilgerstätte gleicht, ist ein besonderes Testgerät angekommen. "TheA500mini" ist die von Retronerds lang erwartete Mini-Version des 16-Bit-Heimcomputers Amiga.

Das ab dem 8. April erscheinende Gerät hat 25 Spiele von anno dazumal an Bord, verpackt in einem miniaturisierten Amiga-500-Gehäuse. Enthalten sind "Speedball 2", "Stuntcar Racer", "Pinball Dreams" und 22 weitere. Dazu gibt es eine Maus im Amiga-typischen Tank-Design sowie einen Gamepad im Amiga CD32-Stil.

Koch Media verspricht mit dem geschrumpften Remake des 1987 erschienen Heimcomputers das alte Wohnzimmergefühl zurückzubringen: An den Fernseher anschließen, Spiel auswählen, und zocken!

Ob das 129 Euro Amiga-Remake hält, was er verspricht, testen wir in einem ersten "heise spielt". Ab 12 Uhr streamen Markus Will und Michael Wieczorek live aus der Redaktion in Hannover. Sie freuen sich auf nostalgische Geschichten und viele Fragen aus dem Chat. Der Livestream kann sowohl auf Youtube als auch Twitch geschaut werden.

