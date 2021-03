heise spielt "Crusader Kings III Northern Lords": Des Wikingers Blutfest

Paradox Interactive beteiligt sich am Jahr des Wikingers mit dem Addon "Northern Lords" für "Crusader Kings III". Während viele Spieler in der Schulterperspektive noch durch "Assassin's Creed: Valhalla" ziehen oder in "Valheim" Brücken bauen und Trolle jagen, werden sie in "Northern Lords" die Nordvölker aus der Vogelperspektive steuern.

Für heise übernimmt das ab 18 Uhr Videojournalist Michael "AvaVII" Wieczorek im Livestream. Vorgenommen hat er sich ein Blutfest. Da die nordischen Stämme vor allem militärische Ereignisse, einzigartige Einheiten und Entscheidungen zu bieten haben, wird es nicht ohne Konflikt ausgehen.

An seiner Seite wird ihn Tim "plusmid" Scheuermann beratend unterstützen. Tim ist hauptberuflich Software-Entwickler und streamt in seiner Freizeit beispielsweise, wie sich in Unity ein Echtzeitstrategiespiel erschaffen lässt. Er hat aber auch in "Crusader Kings III" bereits viele Stunden lang die eigene Blutslinie in Bündnisse verheiratet, Armeen ausgehoben oder Länder unterworfen.

heise spielt Crusader Kings III: Northern Lords

Nordische Kriegsführung

"Northern Lords" erweitert das Strategiespiel primär um neue individuelle Einheiten und Ereignisse. So können nordische Völker ein Ritual veranstalten, das ihre Mali für Kriege senkt oder Runensteine nach großen Siegen errichten. Außerdem bringen ihnen der Glaube an Thor oder Freya unterschiedliche Boni. Das Addon erschien simultan mit dem kostenlosen Patch 1.3, der das Spiel um die Jahreszeit Winter inklusive Schnee erweitert. In der frostigen Umgebung haben die neuen Einheiten einige Vorteile.

Welchen Weg Tim und Michael am Abend einschlagen werden, wird auch von der Community mitbestimmt werden können. Eine Partie "Crusader Kings" wird nicht gewonnen. Vielmehr geht es darum, die Geschicke und Geschichten einer Familie durch die Zeiten zu begleiten und zu durchleben. Der Kreativität und Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt, auch wenn die Entwickler eine hohe Priorität auf historische Genauigkeit setzen.

"Crusader Kings III" ist im September 2020 erschienen. "Northern Lords" ist seit dem 16. März 2021 zum Download für Windows-PCs über Steam, den Microsoft- oder Paradox-Store erhältlich. Das Spiel läuft nativ unter Linux, MacOS und Windows. Das Addon kostet 7 Euro. Das Hauptspiel kostet 40 Euro, ist aber aktuell bis zum 21. März kostenlos spielbar. Von der USK wurde es ab 12 Jahren freigegeben.

Über den Invite-Link geht's zum heise-online-Discord-Server.

(wie)