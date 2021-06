"Baldur's Gate Dark Alliance" (2001) hat einen besonderen Platz im Herzen von vielen Freundinnen und Freunden kooperativer Rollenspiele. Der Klassiker, der exklusiv auf den Konsolen Playstation 2, Xbox und Gamecube blieb, sowie sein Nachfolger haben eine große und treue Fangemeinde. Dessen Diablo-ähnliches Gameplay begeisterte bei Steuerung und den wuchtigen Kämpfen.

20 Jahre später versuchen Wizards of the Coast diese Begeisterung nun in eine neue Form zu gießen, die neben Playstation 4 und 5 und der Xbox One/Series auch auf dem PC erscheint. Das neue "Dark Alliance" spielt in der Schulter- statt der Iso-Perspektive und spielt sich wie ein Mix aus Warhammer Vermintide und Dark Souls. Durch lineare Level erkunden Spieler:innen den frostigen Norden von Eiswindtal auf der Suche nach immer besseren Gegenständen. Nebenbei wird eine neue Handlung rund um die vier Helden Drizzt Do’Urden, Catti-brie, Wulfgar und Bruno Battlehammer gesponnen. Sie spielt nach den ersten drei Abenteuern der bekannten Heldentruppe.

heise spielt "Dark Alliance" live ab 18 Uhr: Loot-Zug Richtung Icewind Dale

Gemeinsam mit der großen Dungeons & Dragons Meisterin Laura Heindrichs aka "Sheepdevil_Nema" wird sich heise-Videojournalist Michael Wieczorek (@avavii) am Abend durch den frostigen Norden kämpfen. Im Livestream stellen beide das Spiel vor, nehmen aber natürlich auch gerne Fragen im Chat entgegen und geben Auskunft.

Das neue "Dark Alliance" erscheint am 22. Juni 2021 auf den aktuellen Konsolen abseits der Nintendo Switch sowie auf Windows PCs im Microsoft Store sowie auf Steam. Die Versionen sind untereinander nicht kompatibel. Nur die Gamepass-Versionen können sich miteinander auf Konsole und PC verbinden.

