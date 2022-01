heise spielt "Die Siedler" Closed Beta: Wuseln oder Gruseln?

Lange war es still im friedlichen Dörfchen der Siedler. Seitdem Ubisoft die Neuauflage der traditionsreichen Serie 2018 ankündigte, hat sich einiges verändert. So hat sich zum Beispiel der Kopf der Serie, Volker Wertich vom Projekt verabschiedet. Inhaltlich gehen die Siedler neue Wege.

Vorbei sind die Zeiten, in denen sich noch groß und breit darüber streiten ließ, ob in einem "Siedler" die Wege und Trampelpfade manuell gelegt werden sollten, oder von allein durch die Laufwege definiert entstehen. Verglichen mit dem Paradigmenwechsel, der mit der Neuauflage angegangen wird, wäre das nur eine Fußnote. Das neue "Siedler" will durch einen balancierten Mehrspielermodus glänzen, mit verschiedenen Fraktionen. Die Serie geht damit (mal wieder) mehr Richtung Echtzeitstrategie à la "Age of Empires" als Aufbauspiel. Das muss aber nicht per se schlecht sein. Ob der neue Mix Spaß macht, wollen wir am Abend im Livestream erkunden. Als Späher und Moderator führt heise-Videojournalist Michael Wieczorek durch den Abend.

Gespielt wird die Closed-Beta-Version. Wir werden das Tutorial spielen und uns danach auf der verfügbaren Skirmish-Karte mit den zwei Fraktionen austoben. Wer sich mit Michael duellieren möchte, ist herzlich am Ende des Streams dazu eingeladen. Details dazu gibt es auf unserem Discord-Server.

Der Livestream wird auf Youtube übertragen und startet um 19 Uhr. Wer lieber auf Twitch zuschauen möchte, kann dies hier tun.

