heise spielt "Dune 2": Rückkehr der Wüsten-Saga

Während Frank Herberts "Dune"-Universum auf der Kinoleinwand bereits das Revival gefeiert hat, folgt auf die Neuverfilmung von Denis Villeneuve nun ein Strategiespiel. Am 26. Mai 2022 erscheint "Dune: Spice Wars" im Early Access vom Studio Shiro Games. Shiro Games hat zuletzt mit dem Strategiespiel Northgard für sehr viel Spielspaß gesorgt. Hoffnungen auf ein gutes "Dune"-Spiel sind also berechtigt.

Das Studio beschreibt "Spice Wars" als Strategiespiel mit 4X-Elementen – also Mechaniken, die Spielen wie "Civilization" entnommen wurden. Spielerinnen und Spieler sollen mehrere Fraktionen steuern.

Um diesen Wiedereinstieg in das Dune-Universum gebührend zu feiern, starten wir am Abend den Echtzeitstrategiespiel-Klassiker "Dune 2" eine Stunde lang im Original, die zweite Stunde in der Version "Dune Legacy", eine moderne Open-Source-Variante. Wir freuen uns auf Anekdoten aus der Community zu ihren Spielerlebnissen der Neunziger.

"Dune 2" erschien 1992 und gilt als das erste Mainstream-Strategiespiel, das in Echtzeit abläuft. Es begründete die Basis, auf der "Warcraft", "Age of Empires" oder "Command & Conquer" aufbauen sollten. Als generell erstes Spiel im Genre gilt dagegen "Herzog Zwei" vom Sega Mega Drive.

Der Livestream startet um 18 Uhr und wird auf Youtube über das eingebettete Video im Artikel oder über Twitch angesehen werden.

