heise spielt "Elden Ring" live ab 16 Uhr: From Softwares Ring der Macht

Frei wie in "Zelda: Breath of the Wild", aber so düster wie Dark Souls: mit Elden Ring beginnt ein neues Zeitalter von Open-World-Spielen - ohne Händchen-Halten, Journal-Einträge für Questlogs oder einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad. Und dabei ist das Abenteuer nahezu frei von Programmfehlern oder falschen Versprechungen. Ist der Hype um das Actionrollenspiel von From Software also gerechtfertigt?

Dieser Frage gehen wir ab 16 Uhr live nach bei "heise spielt Elden Ring". Videojournalist Michael Wieczorek startet frisch in den "Lands Between", dem "Zwischenland" und hat sich nur ein Ziel gesetzt: frei Erkunden! Auf diese Weise laufen Zuschauerinnen und Zuschauer auch nicht die Gefahr auf zu große Spoiler zu stoßen. Eine allgemeine Marschrichtung hat sich Michael auch vorgenommen: Er will nach Osten marschieren.

Elden Ring ist der Versuch des Entwicklerstudios das Konzept einer offenen Welt mit dem erbarmungslosen Schwierigkeitsgrad der "Soulsborne-Spiele" (Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne) zu verbinden. Das Spiel erscheint am 25. Februar 2022 auf der Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 und dem PC. Konsolenspieler können ab Mitternacht spielen, am PC wird der Titel auf Steam um 12 Uhr freigeschaltet. Über Geforce Now oder Google Stadia sind bisher keine Veröffentlichungen geplant.

Der Livestream wird auf Youtube übertragen und startet um 16 Uhr und soll mit kleinen Pausen bis 20 Uhr gehen. Wer lieber auf Twitch zuschauen möchte, kann dies hier tun.

Immer live

"heise spielt" ist das Livestream-Format für PC- und Videospiele auf heise online. Michael Wieczorek (@avavii) widmet sich entweder aktuellen Neuerscheinungen, großen Updates für wichtige Spiele oder Retro-Klassikern, die vielleicht Geburtstag feiern.

Über diesen Einladungs-Link geht es zum Discord-Server von heise online. Dort werden aktuelle Ereignisse aus der IT-Welt diskutiert und es wird über die kommenden Spiele und "heise spielt"-Streams entschieden.

(wie)