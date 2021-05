heise spielt "Elite Dangerous Odyssey": Bodenständig im Weltall

Seit über 6 Jahren fliegen Spielerinnen und Spieler nun durch die Galaxien von Elite Dangerous. Das Weltraum-MMO des Entwicklerstudios Frontier Developments hat sich über die Jahre stetig weiterentwickelt. Neue und größere Schiffe, Planetenerkundung sowie das Ansteuern von Planetenbasen gab es mit dem Update "Horizons". Der DLC "Beyond" widmete sich dem generellen Missionsdesign, verbesserte auch den Ressourcenabbau und erhöhte die generelle Komplexität. Alle großen Updates von Elite Dangerous kosten circa 40 Euro.

Das neue "Elite Dangerous Odyssey" bringt den bisher größten Perspektivwechsel mit: Die Erkundung von Stationen und Planeten zu Fuß. Obendrein gibt es neue Missionsarten, die sich ähnlich einem Ego-Shooter spielen. Nebenher haben die Entwicklerinnen und Entwickler das komplette Belichtungssystem und die Shader umgeschrieben sowie den Einstieg in das Abenteuer runderneuert. Genau aus diesem Grund wollen wir ab 19 Uhr im Livestream schauen, wie sehr "Elite Dangerous Odyssey" neue Piloten ansprechen könnte. An den Steuerungsgeräten sitzt heise-Videojournalist Michael Wieczorek.

Alternativ wird der Livestream auf Twitch übertragen.

Dass große Updates gerade bei Weltraumspielen ein vollkommen neuartiges und großartiges Spielgefühl erzeugen können, hat zuletzt "No Man's Sky" bewiesen. Das Erkundungsspiel hat sich in puncto Komplexität, Umfang und Spielbarkeit deutlich verbessert und zählt zu den großen Konkurrenten von "Elite Dangerous". Der zweite große Platzhirsch am Spielsternhimmel ist das berüchtigte Star Citizen von Stardesigner Chris Roberts. Das 320-Millionen-Euro-schwere Projekt ist seit 2010 in Entwicklung und derzeit in der Version Alpha-3.12 für Käufer "spielbar". Da sich der Umfang des Projekts schneller vergrößert, als die Entwicklung vorangeht, ist aktuell unsicher, wann und ob Star Citizen in einer fertigen Version auf den Markt kommt.

Beim Anspielen von "Elite Dangerous Odyssey" werden wir auch ein besonderes Augenmerk auf die Stabilität und Programmfehler werfen. Erste Nutzerberichte auf Steam weisen darauf hin, dass Frontier Developments "Elite Dangerous Odyssey" vorschnell auf den Markt gebracht haben könnte. Wir sind gespannt.

