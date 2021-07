So richtig lang sind das Rennspiel-Studio Codemasters und Electronic Arts (EA) zwar noch nicht verbunden, dennoch fallen uns beim Anspielen direkt hier und da Veränderungen auf. F1 2021 ist der erste Titel von Codemasters nach der Übernahme von EA im Februar 2021.

1,2 Milliarden US-Dollar hat der amerikanische Konzern für das britische Studio bezahlt und wird jetzt durch die Verkäufe von "F1 2021" die ersten Einnahmen mit ihm generieren. Wie viel Einfluss EA auf das F1-Spiel gehabt hat, ist schwer einzuschätzen. Wir gehen allerdings davon aus, dass der Großteil der Entwicklung bereits zum Zeitpunkt der Übernahme im Februar 2021 abgeschlossen war.

heise spielt "F1 2021": Kann EA Simulation?

Die größte Neuerung von "F1 2021" ist eine mit Videosequenzen garnierte Solo-Kampagne, die sich wie in einem "Need for Speed" präsentiert.

Echte Kampagne

Neben zahlreichen Emotionen des F1-Zirkus geht es in der Kampagne "Braking Point" nicht von den Practice-Sessions übers Qualifiying ins Rennen. Vielmehr werden Szenarios abgespult, um die lineare Handlung interaktiv aufzubereiten. So schlüpfen Spieler*innen in die Haut von Nachwuchs-Talent Aiden Jackson, um mit ihm über den Verlauf von zwei Jahren zum kommenden Star zu werden. Dabei werden ihm aber allerhand Steine in den Weg gelegt. Nach vorprogrammierten Unfällen auf der Strecke müssen wir beispielsweise dabei helfen, Schadensbegrenzung zu betreiben. In anderen Fällen gilt es trotz Getriebeschadens noch ins Ziel zu kommen. Einen Ausschnitt aus der kurzweiligen aber oberflächlichen Kampagne werden wir im Livestream zeigen.

Optisch gibt es nur Detailverbesserungen, der Sound klingt dagegen runderneuert. Das Schadensmodell wurde erweitert, aber ist bei Weitem noch keine Simulation. So kann zum Beispiel endlich der Heckflügel wieder brechen, aber bis das passiert, bedarf es schon einiger harten Einschläge. Sehr schön ist die Möglichkeit, eine Saison gemeinsam mit Freunden im Koop zu absolvieren. Dabei handelt es sich um die Saisons 2020 und 2021. Die historischen Klassen und Fahrer wurden gestrichen beziehungsweise teilweise hinter eine Bezahlschranke verlegt.

Am Abend wird heise-Videojournalist Michael Wieczorek Zuschauerfragen zu dem Titel beantworten, während er in seinem Rennspiel-Cockpit sitzt. Als regelmäßiger iRacing-Fahrer kann er Auskunft über den Simulationsgrad sowie den generellen Spaßfaktor geben.

