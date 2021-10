heise spielt "Far Cry 6": (R)Evolution der Open-World-Shooter?

Ubisoft erfüllt spielerisch mit "Far Cry 6" einige Versprechen, die das Unternehmen einst für "Far Cry 2" gab: Eine gigantische, offene Welt, dynamisches Wetter und auf Wunsch sehr taktisches Vorgehen bei der Infiltration gegnerischer Basen. Außerdem spielt es statt in Afrika auf dem fiktiven Inselstaat Yara, der an Kuba angelehnt ist. Das passt doch um einiges besser zu einem "Far Cry". Endlich wieder Küsten, Strände, hohe Berge und die dazugehörigen Gleitschirm-Sprünge in die tiefen Täler - genau wie damals in Teil 1 von Crytek.

Das Szenario, so viel können wir schon verraten, ist sehr stimmungsvoll umgesetzt. Von der orange-grünen Farbpalette mit seinen romantischen Sonnenaufgängen bis hin zum an "The Last of Us 2" erinnernden Soundtrack. Hier beweist Ubisoft Blockbuster-Qualitäten.

Mehr als nur die Ubi-Formel?

Aber macht es auch Spaß und wie ist die Balance? Diesen Fragen gehen wir im zweistündigen Livestream ab 19 Uhr auf den Grund. Video-Journalist Michael Wieczorek wird sich mit Niklas Kuck verbünden und (sofern das Ubisofts Server zulassen) den kooperativen Multiplayer-Modus ausprobieren. Es wird also darum gehen, entweder möglichst gut geplant und unentdeckt Basen zu infiltrieren oder die Revolution durch explosive Schlachten mit sehr individuellen Bastel-Waffen zu unterstützen.

Der Livestream ist im Video-Player am Anfang dieses Artikels sowie auf Youtube und Twitch zu sehen.

"Far Cry 6" erscheint auf dem PC mit einem optionalen HD-Texturepack, das die Größe von 40 GByte auf der Festplatte auf 80 GByte verdoppelt. Der Shooter erscheint in visuell ähnlich hübschem Gewand auf der Xbox Series X und der Playstation 5. Die Fassungen für PS4, Xbox One und Xbox Series S fallen optisch vor allem bei den Details in der Ferne merklich ab. Für weitere Fragen zu den Versions-Unterschieden steht der Live-Chat wie immer zur Verfügung.

