heise spielt "God of War" am PC: Himmlische Plattform für Kratos?

Halb-Gott Kratos ist seit heute nicht nur von Griechenland in den hohen Norden umgezogen, sondern auch von der Playstation auf den PC. Nach "Horizon: Zero Dawn" ist "God of War" Sonys zweites, zuvor exklusives Vorzeige-Spiel, das den Weg auf Heimcomputer findet.

Neben schärferen Texturen und Unterstützung für Nvidias DLSS oder AMDs FSR und bietet die PC-Version auch Unterstützung für Ultrawide-Monitore. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt heise-Videojournalist Michael Wieczorek ab 16 Uhr im Livestream. Er wird die PC-Fassung mit der PS4-Originalversion auf der Konsole vergleichen, spielt diese allerdings auf der Playstation 5. Dort hat der Titel im vergangenen Jahr ein Update erhalten, der das Spielen in 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde ermöglicht. Am PC sind noch höhere Bildraten möglich. Zudem wird auch Nvidias Ultra Low Latency-Modus unterstützt.

Wie sich das actiongeladene Spielerlebnis mit Maus und Tastatur oder einem Xbox-Gamepad anfühlt, erklären wir ebenfalls.

Der Livestream wird auf Youtube übertragen und startet um 16 Uhr. Wer lieber auf Twitch zuschauen möchte, kann dies hier tun.

