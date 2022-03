heise spielt "Gran Turismo 7" live ab 18 Uhr: Hochglanz-poliert

25 Jahre ist "Gran Turismo" inzwischen alt. Wie motivierend es bereits damals war, die schwarz beschichtete CD in die graue, erste Playstation zu legen, demonstriert die nun wiederkehrende Solokampagne in "Gran Turismo 7".

Sonys siebte Auflage des Vorzeige-Rennspiels, das in seiner Machart einzig mit "Assetto Corsa" oder "Forza Motorsport" in Konkurrenz steht, bringt auf vielfachen Wunsch den Karriere-Modus wieder zurück. Spielerinnen und Spieler dürfen also wieder Gebrauchtwagen erwerben, Fahrschulprüfungen absolvieren und ihre Autos nach Belieben tunen. Serienschöpfer Kazunori Yamauchi wollte eigentlich kein traditionelles "Gran Turismo" mehr machen und bot daher mit "GT Sport" auch nur eine auf Multiplayer und eSport ausgerichtete Episode auf der Playstation 4 an.

Was er und sein Team sich für den nun doch wiederkommenden Karriere-Modus an neuen Features ausgedacht hat, zeigt heise-Videojournalist Michael Wieczorek am Abend ab 18 Uhr im Livestream.

Dort wird es auch den bildhübschen neuen Regen im Spiel zu sehen geben. Generell wird Michael alle Neuerungen und Einstellungen des Titels beleuchten. Er konnte Gran Turismo 7 bereits ausführlich spielen und freut sich daher auf vielfältige und detaillierte Zuschauerfragen am Abend.

Der Livestream wird auf Youtube übertragen und startet um 18 Uhr und soll bis 20 Uhr gehen. Wer lieber auf Twitch zuschauen möchte, kann dies hier tun.

