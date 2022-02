heise spielt "Horizon Forbidden West" live ab 19 Uhr: Spoiler-freies Questen!

Blühende Landschaften so weit das Auge reicht. Und all das wird in "Horizon Forbidden West" von einer alles vernichtenden Seuche bedroht. Um das zu verhindern, greift heise-Videojournalist Michael Wieczorek am Abend zum Dual-Sense-Controller der Playstation 5 und steuert Protagonistin Aloy durch ihr zweites Open-World-Abenteuer.

Der Fokus wird auf dem ersten offenen Areal der Spielwelt liegen und den darin vorhandenen Nebenquests. Die Zusatzaufgaben waren bereits im ersten "Horizon" von teils hoher Qualität und dürften einen guten Einblick über die neuen Möglichkeiten geben, sowie die Schönheit des Titels rüberbringen.

Wer sich für mehr Details zur Handlung und unsere Kritik an Sonys Exklusivtitel interessiert, liest den kompletten Test auf heise online oder schaut das Test-Video.

Auch auf alter Hardware

"Horizon Forbidden West" ist nicht nur auf der PS5, sondern auch auf der Playstation 4 und 4 Pro spielbar. Dort spielen aber zum einen die Lüfter der Originalhardware sehr laut auf und zum anderen stören plötzlich am Horizont auftauchende Details die Atmosphäre.

Auf die PS5 werden wir im Stream auch die beiden verfügbaren Grafik-Modi vergleichen. Im Grafik-Modus läuft "Horizon Forbidden West" bei 30 Bildern pro Sekunde und 4K-Auflösung. Im Leistungs-Modus werden die Bilder auf 60 pro Sekunde erhöht, aber die Auflösung und Details zurückgeschraubt.

