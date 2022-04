heise spielt "Lego Star Wars: Skywalker Saga": Mächtige Klötze

Das Entwicklerstudio TT Games hat die Kämpfe für das Actionspiele "Lego Star Wars: Skywalker Saga" runderneuert. Sie spielen sich nun direkter, haben Kombos und Finisher und fühlen sich direkter an. Die Kameraperspektive ist näher am Geschehen, was der Übersichtlichkeit manchmal schadet. Ebenfalls neu sind intensive Bosskämpfe zum Beispiel gegen Darth Maul, die fast schon einen Hauch von "Dark Souls" haben.

Zwischen albern und urkomisch

Ein Highlight ist, wie für die Lego-Spiele inzwischen üblich, der gelungene Humor, mit dem die Handlungsvorlagen umgesetzt werden. Das Ganze schwankt zwischen Parodie und Hommage. Kritikwürdig erscheint uns die sehr mäßige deutsche Vertonung, die streckenweise sehr unpassend wirkt. Glücklicherweise ist der Titel auch auf Englisch oder einer Fantasiesprache spielbar.

Bis zu zwei Spielerinnen oder Spieler können im Splitscreen auf einer Plattform miteinander spielen – einen Onlinemodus gibt es leider nicht. Am Abend wollen wir einige der in Trilogien unterteilten Kampagnen im Solo-Modus auf der Playstation 5 anspielen.

"Lego Star Wars: Die Skywalker Saga" ist für Xbox One, Series X/S, Playstation 4 und 5, Nintendo Switch sowie für Windows-PC (Steam, Epic Games Store) erhältlich. Das Spiel kostet zwischen 50 und 60 Euro. Die USK hat das Spiel ab 12 Jahren freigegeben. Der Livestream kann sowohl auf YouTube als auch Twitch geschaut werden.

(wie)