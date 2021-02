heise spielt "MTG Arena: Kaldheim" und "Skyrim: SE" mit über 100 Mods

Diese Woche dreht sich alles um Schnee und Eis. In Sammelkartenspiel "Magic the Gathering Arena: Kaldheim" legen wir mächtig magische Karten auf den virtuellen Tisch. Gemeinsam mit seinen Freunden Michael Töpler und Michael Thomas wird heise-Videoredakteur Michael Wieczorek (@AvaVII) zwei neue Decks im "Standard-Format" ausprobieren.

"MTG Arena" ist seit dem 28. Januar 2021 nicht mehr nur auf Mac OS und Windows zuhause, sondern auch im Google Play Store für Android im Early Access. Die Version für Mobiltelefone ist zwar für komplexe Duelle noch etwas unübersichtlich. Wir finden es aber sehr praktisch, auch unterwegs neue Decks zusammenzubauen, bevor wir am großen Bildschirm vom Desktop-PC oder einem Tablet die Matches starten.

heise spielt MTG Arena Kaldheim & schöne Skyrim Schneemods

Alternativ wird der Livestream auch auf twitch.tv/heiseonline übertragen.

Am Abend gibt es neben einem vollkommen unbekannten Überraschungsdeck von MTG-Experte Michael Töpler inklusive Winterländern und Riesen auch das "Fynn Poison"-Deck in Aktion zu sehen.

"Skyrim" extra frostig

Auf vielfachen Wunsch spielen wir aber nicht nur "MTG: Arena". Im Artikel für die idealen Spiele für den "Flockdown" haben wir "Skyrim" mit den "richtigen Mods" als eine wunderschöne Möglichkeit empfohlen, die Abendstunden zu verbringen. Darauf erreichten uns einige Zuschriften, die Version einmal zu zeigen. Aus diesem Grund gibt es heute auch "Skyrim" in der heise-Edition zu sehen. Über 100 Mods haben wir aktiviert und konfiguriert.

Als Basis dient "The Elder Scrolls Skyrim: Special Edition" aus dem Jahr 2016. Viele Modifikationen gibt es zwar auch für die Originalversion von 2011, heute "Oldrim" genannt. Moderne Shader lassen sich aber mit der neueren Version komfortabler nutzen und auch die Bildrate bleibt stabiler, selbst inklusive zahlreicher 4K-Mods.

Für die Installation und Verwaltung der Modifikationen nutzen wir den Mod-Manager: "Vortex" von "Nexus Mods". Neben hochauflösenden Texturen und einigen Parallax-Patches haben wir unser Augenmerkt auf fluffigen Schnee, schöneres Eis, stärkere Winde und passend nordische Wasserfarben gelegt.

Trotzdem kann es, wie bei jedem Mod-Experiment, passieren, dass wir eine der Ecken der offenen Welt von Skyrim entdecken, in der das Spiel aufgibt und uns zurück auf den Desktop schickt. In den Testläufen lief bisher alles stabil. Drückt uns daher gerne ab 18 Uhr die Daumen und wandert mit uns in ein verschneites Wochenende, während im echten Leben die Temperaturen schon wieder steigen.

Ideale Spiele mit Haupt-Thema: Schnee und Eis

