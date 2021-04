heise spielt "Minecraft": Duell mit dem Enderdrachen

Seit zehn Jahren zieht Minecraft kleine und große Spieler in seinen Bann: Michael Wieczorek zieht mit seinem Team in den Kampf gegen den Enderdrachen. Auf dem offiziellen "AvaVII"-Survival-Realm, den er seit sieben Jahren hegt und pflegt, zeigen wir ab 19 Uhr erst, wie schön Minecraft 2021 durch zahlreiche Shader und Mods aussehen kann, bevor es in den Kampf geht. Ausgang: ungewiss.

Durch den Spielmodus "Survival" sind alle Ressourcen für die Rüstungen, Waffen, Zaubertränke oder Munition hart erarbeitet. Stunden über Stunden stecken im "AvaVII"-Realm. Was die Mannschaft dort fantasievoll aufgebaut hat, ist sehenswert. Deswegen möchten wir es auch schönst möglich präsentieren.

HEISE vs ENDERDRACHE | heise spielt Minecraft

Der Raytracing-PTGI-Shader von SEUS verschönert die Lichteffekte, Reflexionen und Transparenzen im Spiel. Er ist noch im Alpha-Stadium und über ein Patreon-Projekt zu beziehen. Das gilt auch für das verwendete Ressourcen-Pack, das die Texturen ersetzt. Hier verwenden wir Stratum von Continuum Graphics, das auf Fotorealismus setzt.

Das Tor zum "The End" genannten Spielabschnitt, wo die Held:innen auf den Enderdrachen treffen, steht. Wie weit sie es von dort zum Kampf haben, wird sich zeigen – ebenso, ob der Kampf gelingen kann. Am Abend könnte einiges schiefgehen, wodurch einige Stunden Vorbereitung erneut angegangen werden müssten. Trotzdem gilt natürlich primär: Spaß haben und Erfahrung in einer fremden Welt sammeln. Das machen wir am liebsten mit zahlreichen Zuschauer:innen auf Youtube und Twitch ab 19 Uhr.

Jede Woche live

"heise spielt" ist das Livestream-Format für PC- und Videospiele auf heise online. Michael Wieczorek (@avavii) widmet sich am Freitagabend entweder aktuellen Neuerscheinungen, großen Updates für wichtige Spiele oder Retro-Klassikern, die vielleicht Geburtstag feiern.

Über diesen Einladungs-Link geht es zum heise-online-Discord-Server. Dort werden aktuelle Ereignisse aus der IT-Welt diskutiert, aber auch über die kommenden Spiele "heise spielt"-Streams entschieden.

(wie)