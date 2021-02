heise spielt "Nebuchadnezzar" und "Dyson Sphere Program"

Diese Woche bauen wir in der Antike und der Zukunft Welten auf. In "Nebuchadnezzar" schlüpfen wir in die Rolle eines babylonischen Herrschers, der im Stile von Klassikern wie "Cäsar III" oder "Pharao" eine Stadt verwaltet. Der Fokus liegt dabei auf dem Wirtschaftssystem und dem Versorgen der Bevölkerung mit Luxusgütern, damit diese in ihrem Wohlstand aufsteigen. Anno 1602 lässt grüßen.

Auch wenn die Optik veraltet ist, stimmt bereits das Spielgefühl, die Übersicht und der Fokus dieses Aufbauspiels. Ein besonderes Lob können wir außerdem bereits für den sehr stimmungsvollen und passenden Soundtrack aussprechen. Der Livestream startet um 18 Uhr auf Youtube und Twitch. An den Eingabegeräten sitzt heise-Videojournalist Michael Wieczorek (@avavii), der aber nicht nur "Nebuchadnezzar" spielen wird.

"Factorio" trifft "Satisfactory"

Das komplette Gegenteil von "Nebuchadnezzar" ist der aktuell beliebteste Neuankömmling auf Steam im Early Access, "Dyson Sphere Program". Nicht nur ist das Szenario in der fernen Zukunft angesiedelt, auch wird jeder Trend und jede Designevolution des Genres genutzt und verfeinert. In "Dyson Sphere Program" geht es darum, ein ganzes Sonnensystem auszubauen und die Ressourcen auf den Planeten in "Factorio"-Manier auf Produktionsketten möglichst effizient zu gestalten. Das alles hat das große Ziel am Ende die Dyson Sphere zu errichten und so alle Energie-Probleme zu lösen. heise-online-Leser "KorbenD" beschreibt die Dyson Sphere folgendermaßen auf unserem Discord-Kanal: Die Dyson Sphere fängt "nahezu unbegrenzte Strahlung ein, die von einer Sonne ausgeht. Man baut sozusagen einen Solarpanel rund um die Sonne."

Zu diesem Spielziel werden wir in unserem Livestream am Abend nicht kommen. Aber zumindest die ersten Produktionsketten und den Workflow, der Spielern auf dem Weg zum Ziel bevorsteht, werden wir demonstrieren. Die Kamera in "Dyson Sphere Program" ist frei beweglich und das Spiel in 3D-modelliert. Spieler:innen steuern einen agilen Mech über die Planetenoberfläche, der die Ressourcen entweder selbst verteilt oder die Produktionsketten mit Laufbändern, Werkstätten oder Laboren aufbaut.

"Dyson Sphere Program" ist seit Ende Januar 2021 zum Download als Early-Access-Version für Windows erschienen. Es kostet ca. 20 €. Von der USK wurde es noch nicht geprüft. "Nebuchadnezzar" soll am 17. Februar 2021 auf dem PC erscheinen und ca. 30 € kosten. Auch dieses Spiel ist noch nicht von der USK getestet.

