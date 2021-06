heise spielt ""No Man's Sky" Prisms": Unendliches Comeback

Schöner, größer, bunter, epischer: "No Man's Sky" erfüllt 2021 nach dem Prisms-Update fast alle Erwartungen, die der berühmte E3-Trailer 2014 einst weckte. Als das Weltraumspiel Mitte 2016 auf den Markt kam, hagelte es Kritik. Spieler forderten ihr Geld zurück. Es war eine der herbsten Enttäuschungen nach einem großen Hype seit dem Videospiel zu E.T. 1984.

Doch nach einem knappen Dutzend großer Updates steht "No Man's Sky" 2021 gestärkt am Markt. Die Kritik wurde zu Lobeshymnen der Community. Kaum ein anderes Entwicklerteam würde "so viel für so wenig Geld bieten, heißt es mehrfach auf Reddit. Auch wir finden, das aktualisierte Feedback ist nicht unbegründet.

Hello Games hat auf die Spielerschaft gehört, Basenbau ermöglicht oder das Zähmen von Wildtieren. Das Update Expeditions brachte zielgerichtete Missionen, ohne zeitintensive Sammelaufgaben. Und durch Prisms wird nun die Technik aufgemöbelt. DLSS bringt am PC hohe Bildraten. Auf den Next-Gen-Konsolen und dem PC gibt es schönere Reflexionen, Tiere mit Fell, spektakulärere Hyperjumps und wunderschöne neue Biome. Auf der Playstation 5 und am PC werden viele Möglichkeiten des neuen Dual-Sense-Controllers von Sony unterstützt. Dank Crossplay können Spieler aller Plattformen trotzdem gemeinsam spielen.

Sebastian Saatkamp (@MiniMeOSC) macht gemeinsam mit heise-Videojournalist Michael Wieczorek (@avavii) das Universum unsicher. Michael hat gerade erst seinen Weg zurück in "No Man's Sky" gefunden und ein schönes neues Schiff entdeckt.

