heise spielt "Tropico" und "Nier (Replicant)" im Livestream

20 Jahre wird das Aufbauspiel "Tropico" diese Woche alt. Für Viele ist der erste Teil, der inzwischen 6 Spiele umfassenden Serie, unerreicht. "Tropico 4" ist zwar ebenfalls spitze und vor allem moderner. Wir wollen dennoch den zweidimensionalen Erstling feiern. Zum Jubiläum kleben wir uns den schwarzen Rauschebart an, zupfen die grüne Uniform zurecht, schmeißen den Ventilator an und werden zu El Presidente. Im Arbeitszimmer auf unserer Insel wird es nämlich schnell schwül, während wir Behausungen, Tourismus und Wirtschaft auf Trapp bringen.

Des Weiteren haben wir in "Tropico" die Möglichkeit totalitär durchzugreifen, um der Demokratie süffisant den Mittelfinger zu zeigen. Sofern genügend Knete auf dem Konto liegt, wird uns schon niemand in die Quere kommen. Ab 18 Uhr wird heise-Videojournalist Michael Wieczorek die Geschicke unter Palmen leiten. Er freut sich schon auf die flotten Rhythmen und schönen Melodien des aufmunternden Soundtracks.

heise spielt "Tropico" und "Nier (Replicant)": El Presidente und Nier verkaufen ihre Seele

Dramatisch, japanisch, gut

Nach den Aufbauabenteuern wollen wir in das just erschienene "Nier Replicant ver.1.22474487139" (Angespielt von heise online) reinschauen. Das actionreiche Rollenspiel kann auf der Playstation 4, Xbox One und dem PC gespielt werden und ist eigentlich ein Remake. Aus diesem Zweck werden wir auch die Original-DVD aus dem Jahr 2010 in unsere Xbox 360 legen, um einen Vergleich zu zeigen. "Nier (Replicant)" beginnt klassisch, wird aber später angenehm originell, was Gegner, Handlung und zutiefst philosophische Fragen angeht.

"Nier Replicant" basiert auf der japanischen Playstation-3-Version von "Nier", in dem Spieler den Bruder der kranken Yonah steuern. Yonah leidet unter der sogenannten unheilbaren Runenpest. Das Spielziel besteht darin, dennoch eine Wunderheilung herbeizuführen. In der Xbox-360-Fassung, sowie den westlichen Varianten von "Nier" dirigieren Spieler den Vater von Yonah, wodurch sich eine dezent unterschiedliche emotionale Dynamik entwickelt.

Jede Woche live

"heise spielt" ist das Livestream-Format für PC-, und Videospiele auf heise online. Video-Journalist Michael Wieczorek (@avavii) widmet sich Freitags um 18 Uhr entweder aktuellen Neuerscheinungen, großen Updates für wichtige Spiele oder Retro-Klassikern, die vielleicht Geburtstag feiern.

