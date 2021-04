heiseonline25: Das große Quiz um 25 Jahre heise online

Ein Vierteljahrhundert ist im IT-Zeitalter eine Ewigkeit. Als heise online mit seinem Newsticker begann, wurde noch via Modem jedes Byte geizig von den Providern abgezählt und in Rechnung gestellt – und über die Leitungen meinte man fast, den Nullen und die Einsen beim Fliegen zuschauen zu können. Da sorgte so manches gif für einen teuren Flaschenhals.

Das erklärt auch das datensparsame, pragmatische Aussehen der ersten heise-online-Site, das heutzutage an eine Deluxe-Version von Fefes Blog erinnert. Mittlerweile sind diverse Modernisierungen eingezogen. heise online lernte Links, Fotos, sprechen und mit dem Aufkommen schneller Anschlüsse auch laufen – über Streams und Videos.

Und in diesen 25 Jahren sind unzählige Meldungen über den Ticker gelaufen: große und kleine Skandale, bahnbrechende Neuveröffentlichungen, schmerzhafte Verluste und große Ereignisse. Und zu heise online haben wir daher ein großes Quiz geschaffen, 25 Fragen aus Themen, die die Schlagzeilen beherrschten. Erstaunliches, Bewegendes, natürlich auch nerdiges aus den Schlagzeilen und, weil unsere Leser dank des Heiseforums auch fleißige Tippgeber, Ergänzer, Kritiker und Kommentierer sind, finden sich auch ein paar Fragen zum Forum. Eine gute Vorbereitung ist der Artikel zu 25 Jahren heise online. Viel Spaß beim Knobeln!

Die Uhr ist diesmal ausnahmsweise abgestellt, damit Sie die langen Fragen und Schlagzeilen in Ruhe durchlesen können in insgesamt 25 Fragen können Sie 250 Punkte erspielen. Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch ihren Spaß am Rätseln haben. Falls Sie Bugs im Quiz entdecken, so können Sie diese im Heise-Forum berichten. Sie können aber auch gerne Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer, uns auf Instagram zu besuchen

