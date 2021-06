heiseonline25 - das Freitagsquiz um heise online-Highlights

Fünfundzwanzig Jahre heise online! Eine aufregende Zeit mit wilden Jahren und unzähligen Aufs und Abs in einem atemberaubendem Tempo. Was gestern noch als Highend galt, lockt heute keine IT-affine Katze hinterm Ofen hervor. Und auch heise online hat viel zu erzählen.

Während das Schlagzeilen-Quiz vor kurzem sich vor allem um die News der vergangenen 25 Jahren drehte, schaut das heutige Quiz unter die Haube. Was hat heise online in den letzten 25 Jahren so erlebt und bewegt? Was waren die Höhen, was die Tiefen? Was sind die Wurzeln?

Also Vorbereitung lohnt sich ein Blick auf den Artikel zu 25 Jahren heise online. Aber auch die alten Heiseleser und -foristen der ersten Stunde werden die eine oder andere Antwort locker aus den Ärmel schütteln können. Also auf gehts!

Um dieses Jubiläums-Quiz auch musikalisch ansprechend zu untermalen, haben wir für Sie die noch immer herrlich nerdige Spotify-Playlist aus dem Jubiläum zu 20 Jahren heise online hervorgekramt. Sie passt noch immer ausgezeichnet zum Anlass!

Die Uhr ist im Kampf um die richtigen Antworten unerbittlich, aber belohnt wie immer schnelle Entscheidungen mit mehr Punkten. Insgesamt können Sie so in 15 Fragen satte 300 Punkte erspielen! Die richtigen Antworten behalten Sie bitte für sich, damit die anderen auch Ihren Spaß am Rätseln haben. Falls Sie Fehler entdecken, so können Sie diese nach guter alter Sitte im heiseforum berichten. Sie können aber auch wie gehabt Ihre erreichte Punktzahl, Lob oder Tadel wie gewohnt bei Twitter und auf Facebook unter #tgiqf teilen. Außerdem lohnt es sich immer uns bei Instagram zu besuchen.

(mawi)