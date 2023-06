heiseshow: Apples "Vision Pro", Sauberer Weltraum-Strom, 40 Jahre "WarGames"

Apple stellt auf der WWDC sein erstes Mixed-Reality-Headset "Vision Pro" vor und läutet damit womöglich eine neue Computing-Ära ein. Malte Kirchner war live bei der Enthüllung in San Francisco dabei und erzählt in der #heiseshow von seinen ersten Eindrücken. Weitere Themen: Ein Testsatellit hat erstmals drahtlos Solarstrom aus dem Weltall übertragen und der Kultfilm "WarGames" feiert seinen 40. Geburtstag.

Außerdem hat Moderatorin Anna wieder einen Nerd-Geburtstag, die WTF der Woche und knifflige Quizfragen mit dabei.

Wie immer freuen wir uns über die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorab im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Redakteur Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

Eine neue Ära? Apple enthüllt Mixed-Reality-Headset “Vision Pro” – Ist der räumliche Computer, der die reale und digitale Welt verschmelzen lässt, nur der Anfang einer ganz neuen Art des Computings? Redakteur Malte Kirchner berichtet von seinen Eindrücken der WWDC in San Francisco.

– Ist der räumliche Computer, der die reale und digitale Welt verschmelzen lässt, nur der Anfang einer ganz neuen Art des Computings? Redakteur Malte Kirchner berichtet von seinen Eindrücken der WWDC in San Francisco. Sauberer Solarstrom aus dem Weltall – Ein Testsatellit hat erstmals drahtlos Solarstrom aus dem Weltall übertragen. Wie genau funktioniert das? Und kann der Weltraumstrom in absehbarer Zeit bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen helfen?

– Ein Testsatellit hat erstmals drahtlos Solarstrom aus dem Weltall übertragen. Wie genau funktioniert das? Und kann der Weltraumstrom in absehbarer Zeit bei der Abkehr von fossilen Brennstoffen helfen? 40 Jahre "WarGames" – Der kultige Hacker-Film wird 40 Jahre alt und scheint noch immer relevant und aktuell zu sein. Was können wir auch heute noch von dem Film lernen? Und wie realistisch war und ist der Film wirklich?

Jeden Donnerstag ab 17 Uhr live

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat und in unserem Twitch-Kanal (twitch.tv/heiseonline) sowie vorab per E-Mail und im heise-Forum gestellt werden. Die Redaktion freut sich bereits auf zahlreiche Zuschauer und auf reges Feedback.

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 17 Uhr live auf heise online gestreamt. Nach der Live-Übertragung ist die Sendung zum Nachschauen und -hören auf Youtube und als Podcast verfügbar.

Die Folgen stehen in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie im nebenstehenden Kasten.

(anka)