heiseshow: Autobahn-Solardächer, Abwärme aus Rechenzentren und Kick

Der Blick über den Tellerrand ist in dieser Folge eher ein Blick über den Rand des Solardachs: Wir sprechen über das Pilotprojekt des Bundes auf deutschen Autobahnen, warum es in Wirklichkeit so schwierig ist, Abwärme aus Rechenzentren für das Heizen von Wohnungen zu nutzen und was es mit Kick auf sich hat, das ein paar namhafte Streamer abgeworben hat.

Außerdem hat Moderatorin Anna wieder einen Nerd-Geburtstag, die WTF der Woche und knifflige Quizfragen mit dabei.

Wie immer freuen wir uns über die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorab im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, Redakteur Alexander Spier (@MutantHappy) und Redakteur Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

Erstes Solardach über deutscher Autobahn: Fernstraßen sind ohnehin versiegelte Fläche. Mit dem Aufbau von Solardächern könnten sie künftig auch für die Energieerzeugung genutzt werden. Ein erstes Dach wurde jetzt in Betrieb genommen. Sollten weitere Autobahnen bald folgen? Wie steht es um die Risiken durch die Unfallgefahr? Und sollte es bei Autobahnen bleiben?

Die Bundesregierung möchte, dass neue Rechenzentren künftig klimaneutral betrieben werden. Doch schon bei der Nutzung der Abwärme gibt es Streit. Sollten die Rechenzentren hier mehr in die Pflicht genommen werden? Müsste der Staat selbst mehr für den Bau von Wärmenetzen unternehmen? Und droht jetzt eine Abwanderung von Rechenzentren aus Deutschland? Twitch-Streamer suchen buchstäblich den Kick: Die Streamingplattform Kick sichert sich für Millionen-Summen prominente Streamer von Twitch. Doch der Konkurrent hat aus Sicht der Streamer noch mehr zu bieten, nämlich laxere Regeln im Umgang mit Werbung. Wird Kick damit auf Dauer Erfolg haben? Welche Nachteile gibt es? Und wird sich das auf Twitch tatsächlich negativ auswirken?

