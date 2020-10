heiseshow: Dem Corona-Blues entkommen – online spielen, treffen, verreisen

Die Coronavirus-Infektionszahlen steigen seit dem Spätsommer kontinuierlich an und Menschen sollen wieder strikter persönliche Kontakte vermeiden. Das Bedürfnis nach Kontakt zu Freunden, Familie und Bekannten, aber auch den Erlebnissen an fremdem Orten und in fernen Ländern ist trotzdem da. Viele Menschen sind kreativ geworden, um virtuelle Treffen und Reisen vielfältiger, einfacher und angenehmer zu machen. Es lassen sich zum Beispiel virtuelle Spielabende oder auch Weinproben realisieren, Museen öffnen ihre digitalisierten Archive.

Was benötigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um einen schönen geselligen Abend in virtueller Runde genießen zu können? Welche Apps und Plattformen können kostenlos genutzt werden? Wo lohnen sich Abos? Und mit welchen Angeboten warten öffentliche Einrichtungen und Organisationen auf?

Diese und viele weitere Fragen – auch der Zuschauer – werden Kristina Beer (@bee_k_bee) und Martin Holland (@fingolas) von heise online live mit c't-Redakteurin Dorothee Wiegand in einer neuen Folge der #heiseshow besprechen.

Alternativ wird der Stream auch auf Twitch.tv/heiseonline gesendet.

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat, in unserem Twitch-Kanal (twitch.tv/heiseonline), per Mail, im heise-Forum, bei Facebook oder auf Twitter (Hashtag #heiseshow) gestellt werden.

Fragen und Kommentare, die nicht während der Live-Sendung an uns gesendet werden, notieren wir uns. Wir versuchen, diese in die aktuelle Sendung einzubinden. Auch sind Themenvorschläge für die nächste Ausgabe zwischen den Sendungen jederzeit willkommen.

(kbe)