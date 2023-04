heiseshow: Deutschlandticket, Handheld-Gaming und 50 Jahre Handy

In der Woche vor Ostern streamt die heiseshow bereits am Mittwoch, dem 5. April. Trotz Ferien und Feiertagen haben wir wieder aktuelle Tech-News, die WTF-Meldung der Woche, einen Nerd-Geburtstag und unsere Quizfragen im Körbchen. Um 17 Uhr geht’s los!

Wie immer freuen wir uns über die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Vorfeld im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Redakteur Mark Mantel sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

Jeden Donnerstag ab 17 Uhr live

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat und in unserem Twitch-Kanal (twitch.tv/heiseonline) sowie vorab per E-Mail und im heise-Forum gestellt werden. Die Redaktion freut sich bereits auf zahlreiche Zuschauer und auf ein reges Feedback.

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 17 Uhr live auf heise online gestreamt. Nach der Live-Übertragung ist die Sendung zum Nachschauen und -hören auf Youtube und als Podcast verfügbar.

Die Folgen stehen in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie im nebenstehenden Kasten.

(anka)