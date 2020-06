heiseshow: Die Corona-Warn-App des RKI – wie ist sie zu bewerten?

Die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts ließ auf sich warten, doch seit dieser Woche kann sie heruntergeladen werden. Die App soll dabei helfen, Infektionsketten von Covid-19 besser nachvollziehen zu können – und dabei gleichzeitig der Datenschutzgrundverordnung gerecht werden.

Dass SAP und die Telekom am Ende die App für die Bundesregierung und das RKI entwickeln würden, war am Anfang der Diskussion über eine App-Lösung kaum absehbar. Zunächst galt nämlich das innereuropäische PEPP-PT-Projekt als äußerst vielversprechend. Dort mehrten sich aber die Konflikte.

Was ist nun das Besondere an der fertigen Corona-Warn-App? Was kann sie? Was kann sie nicht? Wie lief die Entwicklungsarbeit und wo liegen noch Schwachstellen? Was ist zum Beispiel mit der Interoperabilität zu anderen Corona-Tracing-Apps in Europa? Können Nutzer:innen da noch mehr erwarten?

Über diese und viele weitere Fragen – auch der Zuschauer – sprechen Kristina Beer (@bee_k_bee) und Martin Holland (@fingolas) mit dem freien Journalisten und Podcaster Fabian A. Scherschel (@fabsh) und c't Redakteur Hartmut Gieselmann in einer neuen Folge der #heiseshow – die auch dieses Mal im Homeoffice entstehen wird.

