heiseshow: GPT-4, Fingerabdrücke und Sommerzeit

Für die heiseshow beginnt eine neue Zeitrechnung. Ab dem 23. März wird die Sendung jeweils donnerstags um 17 Uhr live gestreamt. In der neu konzipierten Sendung sprechen wir über drei aktuelle Tech-News-Themen und ordnen diese ein. Zudem gibt es neue Rubriken mit wissenswerten, absurden und unterhaltsamen Inhalten.

Besonders wichtig ist uns aber die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorab im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Redakteur und Moderator Malte Kirchner (@maltekir@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

GPT-4: Die neue Version der generativen Text-KI sorgt für Diskussionen. Wie viel hat sich wirklich geändert? Wie viel ist Hype? Und was hat die Künstliche Intelligenz für Auswirkungen auf unseren Alltag?

Streit über Fingerabdrücke in Personalausweisen: Darf der Staat seine Bürger verpflichten, dass er biometrische Merkmale für den Ausweis hergeben muss? Darüber streiten die Gerichte und jetzt vielleicht auch die heiseshow?

Wie zeitgemäß ist die Zeitumstellung? Am Wochenende werden die Uhren umgestellt. Wie viel Energie wird damit wirklich gespart? Und gibt es in Zeiten der Digitalisierung vielleicht sogar schon schlauere Lösungen?

