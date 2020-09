heiseshow: Herbstfotografie – anspruchsvolle Lichtverhältnisse beherrschen

Es regnet, Nebel hängt in den Baumwipfeln, verfärbtes Laub liegt zwischen Kieseln im Rinnstein, Äpfel, Kürbisse, Nüsse und Beeren locken mit satten Farben. Kommt ein typischer Herbst, können Menschen sehr stimmungsvolle Fotos machen. Da der Herbst aber sehr wechselhafte Lichtverhältnisse mit sich bringen kann, will auch hierfür die Kamera mit einigen Kniffen angepasst werden.

Welche besonderen Wetter- und Lichtverhältnisse können im Herbst gut für Fotos genutzt werden und welche Kameraeinstellungen sind dafür zu empfehlen? Wie läßt sich mit schwächeren oder sehr starken Kontrasten umgehen oder ein Sonnenstern ins Bild bringen? Wo verbergen sich spannende Herbstmotive? Und wie helfen Apps, sich gezielt auf Motive und Wetterstimmungen vorzubereiten?

Diese und viele weitere Fragen – auch der Zuschauer – wird Kristina Beer (@bee_k_bee) mit Sophia Zimmermann von c't Fotografie und Landschaftsfotograf Nicolas Alexander Otto am Donnerstag um 12 Uhr live in einer neuen Folge der #heiseshow besprechen.

Hier kann der Livestream der #heiseshow am Donnerstag um 12h angeschaut werden. Nach dem Stream steht die Aufzeichnung der Sendung ebenfalls an dieser Stelle bereit.

Alternativ wird der Stream auch auf Twitch.tv/heiseonline gesendet.

