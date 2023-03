heiseshow: Mehr Tech-News-Themen, mehr Unterhaltung und eine neue Uhrzeit

Die #heiseshow steht vor einer großen Veränderung: Am Donnerstag, 23. März, wird sie erstmals mit einem neuen Konzept auf einem veränderten Sendeplatz live gestreamt. Los geht es um 17 Uhr. In einem mehrmonatigen Prozess hat die Redaktion die #heiseshow auf den Prüfstand gestellt und neue Ideen entwickelt. Der wöchentliche Podcast von heise online bietet künftig mehr Tech-News-Themen, mehr Meinung und mehr Unterhaltung. Zudem gibt es viele neue Gesichter in der Sendung. Was weiterhin wichtig bleibt: die Interaktion mit dem Publikum. In gewohnter Weise steht die Sendung außerdem hinterher in Audio- und Videoform zum Abruf bereit.

Als die #heiseshow im Januar 2016 – vor über sieben Jahren – startete, ging sie als lockere Gesprächsrunde ins Rennen. Daran knüpft die neue #heiseshow an und präsentiert in jeder Sendung drei ausgewählte Themen, die von Gesprächspartnern aus Chefredaktion und dem Newsroom von heise online besprochen und eingeordnet werden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, sich mit Fragen und Anmerkungen an der Diskussion zu beteiligen.

Neue Rubriken

Eingebettet sind die Gespräche in einer Reihe neuer Rubriken, die anregen, inspirieren und unterhalten sollen. Neben Absurdem aus der Tech-Welt stehen auch Personen und Wissensfragen im Vordergrund. Der neue Sendeplatz am Donnerstag um 17 Uhr soll es mehr Interessierten ermöglichen, live bei der Aufzeichnung dabei zu sein und sich über den YouTube-Chat beteiligen zu können.

Moderatorin Anna Kalinowsky führt durch die erste Sendung. Ihre Gesprächspartner sind heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota und heise online-Redakteur Malte Kirchner.

