heiseshow: Nonliner, Alien-Kometen, Google-KI-Suche

Die sogenannten Nonliner werden es gar nicht bemerken, dass diese Woche in der #heiseshow über sie gesprochen wird. Warum der harte Kern der Analogen dennoch auch für die Digitalisierung eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, besprechen wir in der neuen Folge.

Wie immer freuen wir uns über die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorab im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Redakteur Alexander Spier (@MutantHappy) und Redakteur und Moderator Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

3,4 Mio. Nonliner in Deutschland: Wie lange ist noch ein rein analoges Leben möglich? Millionen Menschen bleiben lieber offline, obwohl immer mehr online erledigt werden kann. Muss es ein Recht auf Analog geben?

3,4 Mio. Nonliner in Deutschland: Wie lange ist noch ein rein analoges Leben möglich? Millionen Menschen bleiben lieber offline, obwohl immer mehr online erledigt werden kann. Muss es ein Recht auf Analog geben?

Leitender Pentagon-Mitarbeiter hält Alien-Mutterschiff für möglich: Ein für Ufos zuständiger Mitarbeiter im Pentagon hält es für möglich, dass ein interstellarer Komet im Sonnensystem in Wirklichkeit eine Alien-Sonde ist. Wie plausibel ist der Besuch von ET und Co.?

Mit der heißen Nadel? Googles Pläne für die KI-Suche: Samsung will sich für seine Android-Geräte angeblich eine andere Suchmaschine suchen. Google gibt deshalb Gas mit seiner eigenen KI-Suche. Kann das gut gehen?

Jeden Donnerstag ab 17 Uhr live

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat und in unserem Twitch-Kanal (twitch.tv/heiseonline) sowie vorab per E-Mail und im heise-Forum gestellt werden. Die Redaktion freut sich bereits auf zahlreiche Zuschauer und auf reges Feedback.

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 17 Uhr live auf heise online gestreamt. Nach der Live-Übertragung ist die Sendung zum Nachschauen und -hören auf Youtube und als Podcast verfügbar.

Die Folgen stehen in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie im nebenstehenden Kasten.

