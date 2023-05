heiseshow: Passkeys, Smart Grids für Wärmepumpen, Fortnite und Olympia

Diese Woche haben wir Knallerthemen in der #heiseshow: Google will die Passwörter abschaffen und führt dazu die Passkeys ein, die jedoch von manchen kritisch gesehen werden. Hoffentlich kein Knaller für die Versorgung ist die Wärmewende, die die Stromnetze an ihre Grenzen bringen könnte. Und Fortnite wird olympisch.

Und natürlich erfreut uns Anna wieder mit einem Nerd-Geburtstag, dem WTF der Woche und kniffligen Quizfragen zum Miträtseln.

Wie immer freuen wir uns über die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorab im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Redakteur und Moderator Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

Passkeys – Schlüssel zur Passwortlosigkeit: Google führt Passkeys ein – und unternimmt damit einen Schritt, um Passwörter mittelfristig abzulösen. Sind Passkeys aber wirklich eine Verbesserung? Oder werden wir dadurch noch abhängiger von einzelnen Geräten?

Google führt Passkeys ein – und unternimmt damit einen Schritt, um Passwörter mittelfristig abzulösen. Sind Passkeys aber wirklich eine Verbesserung? Oder werden wir dadurch noch abhängiger von einzelnen Geräten? Ohne Smart Grid keine Wärmewende? Der Immobilienkonzern Vonovia muss bei der Umrüstung von Heizungen warten, weil ein Netzversorger nicht rechtzeitig die Wärmepumpen angeschlossen hat. Die geplante Wärmewende stellt die Stromnetze vor große Herausforderungen. Kann das überhaupt gelingen?

Der Immobilienkonzern Vonovia muss bei der Umrüstung von Heizungen warten, weil ein Netzversorger nicht rechtzeitig die Wärmepumpen angeschlossen hat. Die geplante Wärmewende stellt die Stromnetze vor große Herausforderungen. Kann das überhaupt gelingen? Fortnite wird olympisch: Der Olympiaverband IOC macht das Videospiel Fortnite zur Olympiadisziplin, aber nur ohne buchstäbliche Sportskanonen. Das Ganze zieht viel Spott nach sich – zu Recht?

Jeden Donnerstag ab 17 Uhr live

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat und in unserem Twitch-Kanal (twitch.tv/heiseonline) sowie vorab per E-Mail und im heise-Forum gestellt werden. Die Redaktion freut sich bereits auf zahlreiche Zuschauer und auf reges Feedback.

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 17 Uhr live auf heise online gestreamt. Nach der Live-Übertragung ist die Sendung zum Nachschauen und -hören auf Youtube und als Podcast verfügbar.

Die Folgen stehen in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie im nebenstehenden Kasten.

(mki)