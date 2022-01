heiseshow: QD-OLEDs, drehbare TVs, Körperteilwaage – was gibt es auf der CES?

Mit der CES beginnt traditionell das Jahr in der Elektronik- und IT-Branche, trotz Omikron ist es in diesem Jahr nicht anders. Abgesehen davon unterscheidet sich die Messe in Las Vegas aber einmal sehr deutlich von denen vor der Pandemie. Die Liste der Absagen ist lang, viele Messebereiche sind leer. Aber was nicht vor Ort erledigt werden kann, findet eben virtuell statt. Und so gibt es trotzdem wieder jede Menge Neuvorstellungen rund um Prozessoren, Notebooks, Tablets, Bildschirme, Saugroboter, Elektroautos und viel mehr.

Doch was sind die wichtigsten Neuheiten aus Las Vegas? Was sind QD-OLEDs und braucht es wirklich Smart-TVs, die sich um 90° drehen lassen? Was hat sich bei Notebooks getan und welche anderen technischen Entwicklungen gibt es? Gab es auch richtige Überraschungen und Unerwartetes? Wann kommen die gezeigten Produkte in den Handel und wie gut werden sie dann überhaupt verfügbar sein? Wie gehen die Hersteller mit den Schwierigkeiten rund um Chipmängel und unterbrochene Lieferketten um? Wie unterscheidet sich die CES in Pandemiezeiten bezüglich der Berichterstattung? Wie dauerhaft werden die Veränderungen auch für die Zeit nach der Pandemie sein?

Darüber und über viele weitere Fragen auch aus dem Publikum sprechen Kristina Beer (@bee_k_bee) und Martin Holland (@fingolas) von heise online live um 12 Uhr mit Ulrike Kuhlmann und Nico Jurran (@NicoJurran) und Florian Müssig von der c't in einer neuen Folge der #heiseshow.

