heiseshow: Regenbogenpresse meets KI, Packstationen, NRW-Abitur

Das musste ja so kommen: Wenn die Stars und Sternchen nicht mit der Regenbogenpresse sprechen wollen, imitieren die bunten Blätter sie einfach mit KI. Ob das schon als Beispiel für die gesellschaftlichen Veränderungen durch Künstliche Intelligenz taugt oder einfach nur ein besonderer Fall von Geschmacklosigkeit ist, diskutieren wir in dieser Folge. Das Land Nordrhein-Westfalen entdeckt derweil noch den Download-Server neu und die Post will Displays an ihren Packstationen abschaffen. Viel Diskussionsstoff für die neue #heiseshow.

Und natürlich erfreut uns Anna wieder mit einem Nerd-Geburtstag, dem WTF der Woche und kniffligen Quizfragen zum Miträtseln.

Wie immer freuen wir uns über die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorab im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Redakteur und Moderator Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

Kann man sich nicht ausdenken: das Schumi-Interview und die KI – Ein erfundenes Interview mit Michael Schumacher kostet die Chefredakteurin den Job und die Gesellschaft Nerven. Können wir Interviews eigentlich in Zukunft überhaupt noch trauen? Und wie verändert sich die Arbeit von Journalisten?

Packstation künftig nur noch ohne Displays: Können Menschen ohne Smartphone jetzt einpacken? Die Post setzt in Zukunft voraus, dass Nutzer einer Packstation ihr Smartphone zur Hand haben. Dabei drängt sich doch eher die Frage auf: Müsste das Thema Zustellung in Zeiten zunehmenden Online-Shoppings nicht generell mal weiterentwickelt werden?

Setzen, sechs: das NRW-Abitur – eine Lektion für die Zukunft? Abiturienten in Nordrhein-Westfalen konnten ihre Prüfungen erst zwei Tage später schreiben, weil Download-Server des Landes überlastet waren. Haben Schulbehörden nach Corona doch nicht ihre Hausaufgaben gemacht? Und muss der Bildungssektor Nachhilfe erhalten?

