heiseshow: Risiko Bug-Reporting, Flight Simulator 2024, Vision Pro im Hands-on

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: In dieser Woche sprechen wir über die ersten Hands-on-Erfahrungen, die Malte mit der Apple Vision Pro sammeln konnte. Wir diskutieren über den Fall eines IT-Sicherheitsforschers, der für seine gute Tat eine Anzeige kassierte. Und wir üben uns als Überflieger, indem wir über den Flight Simulator 2024 von Microsoft sprechen.

Außerdem hat Moderatorin Anna wieder einen Nerd-Geburtstag, die WTF der Woche und knifflige Quizfragen mit dabei.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Redakteur Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

IT-Sicherheitsexperten leben gefährlich: Ein Programmierer entdeckte im Jahr 2021 eine grobe Sicherheitslücke bei einem deutschen E-Commerce-Unternehmen. Doch statt Dank für die ungefragte Hilfe gab es eine Anzeige. Jetzt landete der Fall vor Gericht. Was bedeutet das für Sicherheitsforscher? Und was kann und sollte der Staat in solchen Fällen machen?

