heiseshow: Satellitentelefonate, leise E-Autos, Nepp mit KI-News

Im Web tauchen immer Seiten auf, auf denen billigst per KI erstellte Nachrichten als Clickbait veröffentlicht werden. Ist das nur eine Erscheinung oder der Anfang einer Schwemme von KI-Texten? Außerdem gibt es Kritik an zu leisen E-Autos und es ist erstmals eine Sprechverbindung von einem Satelliten zu einem gewöhnlichen Smartphone zustande gekommen. Darüber sprechen wir in der aktuellen #heiseshow.

Und natürlich erfreut uns Anna wieder mit einem Nerd-Geburtstag, dem WTF der Woche und kniffligen Quizfragen zum Miträtseln.

Wie immer freuen wir uns über die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorab im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Redakteur und Moderator Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

Erstes Satellitentelefonat mit normalem Smartphone: Zum ersten Mal ist es gelungen, eine direkte Sprechverbindung aus dem Weltall zu einem gewöhnlichen Smartphone herzustellen. Wofür ist das nützlich? Und werden wir bald alle über Satellit telefonieren können?

Zum ersten Mal ist es gelungen, eine direkte Sprechverbindung aus dem Weltall zu einem gewöhnlichen Smartphone herzustellen. Wofür ist das nützlich? Und werden wir bald alle über Satellit telefonieren können?

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband dringt auf besser hörbare Fahrzeuggeräusche von Elektroautos. Was ist heute schon vorgeschrieben? Und was bedeutet eine Änderung für den Straßenverkehr?

Schlechte Nachrichten leicht gemacht: Überschwemmt die KI das Web? KI-Textgeneratoren werden inzwischen auch dazu genutzt, Internetseiten zu befüllen, die Werbegeld einsammeln sollen. Ein US-Portal hat 49 Beispiele entdeckt. Wie kann man diese Seiten erkennen? Und ist das nur der Anfang?

