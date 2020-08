heiseshow: Smarte Geldscheine – bleibt uns so das Bargeld erhalten?

Auch wenn gerade in der Coronavirus-Pandemie die Nutzung von Bargeld eher misstrauisch beäugt wird, ist Bargeld immer noch ein beliebtes Zahlungsmittel. Und auch Notebanken wollen momentan (noch) keinen Abschied vom Bargeld nehmen. Allerdings muss Bargeld gut vor Fälschungsversuchen abgesichert werden, heißt es. Als nächste Evolutionsstufe des Bargelds werden "Smarte Scheine" angesehen. Forscher:innen experimentieren mit den verschiedensten Stoffen und Techniken, um das Bargeld einerseits besser prüfbar zu machen und dadurch andererseits das anonyme Bezahlen nicht zu gefährden.

Mit welchen Techniken für smarte Geldscheine wird experimentiert? Wie anspruchsvoll sind die Verfahren? Wie wird sich das Einkaufen mit smarten Scheinen verändern? Wie anonym wäre das Bezahlen mit smarten Scheinen wirklich noch?

Diese und viele weitere Fragen – auch der Zuschauer – werden Kristina Beer (@bee_k_bee) und Jürgen Kuri (@jkuri) mit Arne Grävemeyer von c't in einer neuen Folge der #heiseshow besprechen.

