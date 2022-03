heiseshow: Steam Deck – was kann Valves tragbarer Spiele-PC?

Das Steam Deck von Valve könnte eine neue Form des PC-Spielens bedeuten. Leistung und Auswahl stechen besonders hervor, aber einfach zu bedienen soll das Steam Deck nicht sein – hier fehlt es also noch an Ausgereiftheit.

Was das Steam Deck ist, was es kann oder in Zukunft doch bitte können sollte, besprechen wir in einer neuen #heiseshow, live um 12 Uhr.

Liane Dubowy (@lianedubowy) von der c't und Daniel Herbig von heise online erklären im Gespräch mit Kristina Beer (@bee_k_bee), was das Besondere an Valves Entwicklung ist und wo es noch hakt und ruckelt. Fragen aus dem Publikum sind wie immer willkommen.

