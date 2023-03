heiseshow: Twitter, Corona-Warn-App, Homeoffice

Runde 2 für die runderneuerte heiseshow: In dieser Woche wird es gefährlich, denn der 1. April naht und bei mancher Neuigkeiten könnte der geneigte Leser den Verdacht hegen, dass es sich um einen verfrühten Aprilscherz handelt.

Kein Scherz sind die Veränderungen in der heiseshow: Neben drei Themen, die wir besprechen, analysieren und einordnen, gibt es jetzt immer das WTF der Woche, den Nerd-Geburtstag und das Quiz. Besonders wichtig ist uns zudem die Beteiligung der Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Vorfeld im Forum sowie live in der Sendung im Chat können Fragen gestellt werden, die wir in der Sendung aufgreifen.

Die Themen in dieser Ausgabe

Moderatorin Anna Kalinowsky, heise online-Chefredakteur Dr. Volker Zota (@DocZet) und Redakteur und Moderator Malte Kirchner (@maltekir) sprechen in dieser Ausgabe unter anderem über folgende Themen:

Twitter – Halb so viel wert, aber dank Twitter Blue künftig doppelt so schön? Elon Musk will Twitter-Blue-Abonnenten ab April in vielerlei Hinsicht bevorzugen. Wie verändert dies das Netzwerk? Und wie sind die Nachrichten über den massiven Wertverlust und den geleakten Quellcode einzuordnen?

Elon Musk will Twitter-Blue-Abonnenten ab April in vielerlei Hinsicht bevorzugen. Wie verändert dies das Netzwerk? Und wie sind die Nachrichten über den massiven Wertverlust und den geleakten Quellcode einzuordnen? Corona-Warn-App wird stillgelegt: Ihr Einsatz kostete Millionen und die zugrundeliegende Technik ist faszinierend. Doch hat die Warn-App tatsächlich auch gute Dienste geleistet? Was lernen wir daraus für die Zukunft?

Ihr Einsatz kostete Millionen und die zugrundeliegende Technik ist faszinierend. Doch hat die Warn-App tatsächlich auch gute Dienste geleistet? Was lernen wir daraus für die Zukunft? Tech-Konzerne rufen zur Präsenzarbeit auf: Eigentlich galt Tech als Vorreiter beim Homeoffice. Doch Amazon, Meta und Apple wollen ihre Mitarbeiter lieber wieder in Präsenz sehen. Was bedeutet das für den Rest der Welt?

Jeden Donnerstag ab 17 Uhr live

Fragen an die Moderatoren und Gäste können während der Sendung im Youtube-Chat und in unserem Twitch-Kanal (twitch.tv/heiseonline) sowie vorab per E-Mail und im heise-Forum gestellt werden. Die Redaktion freut sich bereits auf zahlreiche Zuschauer und auf reges Feedback.

Die #heiseshow wird jeden Donnerstag um 17 Uhr live auf heise online gestreamt. Nach der Live-Übertragung ist die Sendung zum Nachschauen und -hören auf Youtube und als Podcast verfügbar.

Die Folgen stehen in SD (360p) respektive HD (720p) bereit. Die Links der RSS-Feeds finden Sie im nebenstehenden Kasten.

