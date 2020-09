heiseshow: Xbox Series X/S & Playstation 5 – was die Konsolengeneration bringt

Mit der XBox Series X und S sowie der Playstation 5 steht die nächste Generation der Spielekonsolen vor der Tür. Der Trubel um die Vorbestellungen zeigt, dass sehr viele Nutzer es nicht erwarten können, ein Gerät in den Händen zu halten und an den Fernseher anzuschließen. Dabei wird es zur Auslieferung der beiden Konsolen noch gar keine bahnbrechenden Titel geben, die die Technik ausreizen. Bis die Geräte ihre Verbesserungen ganz ausspielen, wird es noch eine Weile dauern. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die beiden Konsolen die Welt der Videospiele auf Jahre hinaus prägen werden. Gleichzeitig intensivieren die Hersteller Sony und Microsoft mit millionen- und milliardenschweren Investments auch ihren Einfluss auf die Spieleindustrie.

In der aktuellen Folge der #heiseshow wollen wir deswegen darüber sprechen, was die Vorstellungen der Konsolen und ihrer Technik für die Spielezukunft in Aussicht stellen. Wie leistungsfähig sind die Konsolen, wenn sie auf den Markt kommen? Wo finden sich die größten Unterschiede zu den erfolgreichen Vorgängern? Welche Technik steckt in den Geräten, wie schlagen die sich damit im Vergleich zu PC-Technik? Welche Prioritäten haben Microsoft und Sony gesetzt? Was bedeutet der Kauf des erfolgreichen Entwicklerstudios Bethesda durch Microsoft, was für Folgen könnte die Übernahme haben?

Diese und viele weitere Fragen – auch der Zuschauer – werden Kristina Beer (@bee_k_bee) und Martin Holland (@fingolas) mit Martin Fischer (@martin_fischer) und Daniel Herbig von heise online in einer neuen Folge der #heiseshow besprechen.

Alternativ wird der Stream auch auf Twitch.tv/heiseonline gesendet.

